Piłkarz twierdzi, że po odejściu z Widzewa dostaje oferty z innych klubów. - Dużo osób namawia mnie na to, żebym jeszcze nie kończył kariery, bo jak to zrobię, to już nie wrócę na boisko - mówi napastnik, który od lutego bierze udział w kursie UEFA B+A w Szkole Trenerów. - Przede wszystkim chciałbym zostać przy piłce, a jak wiadomo rozwój osobisty jest bardzo ważny - dodaje były napastnik Widzewa Łódź.

REKLAMA