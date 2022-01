Były mistrz Polski podpisał kontrakt z Arką. Powrót do Polski po ośmiu latach

Arka Gdynia walczy o powrót do ekstraklasy. Gdynianie jednak zajmują aktualnie siódme miejsce, które nie daje im prawa gry nawet w barażach. Arka szuka więc wzmocnień i w poniedziałek ogłosiła swój drugi zimowy transfer.

Były piłkarz Wisły Kraków w Arce Gdynia

Piłkarzem gdyńskiego klubu został Gordan Bunoza. Ten 33-letni zawodnik powinien być znany polskim kibicom, ponieważ jest to jego drugie podejście do ekstraklasy. Wcześniej występował w niej w barwach Wisły Kraków w latach 2010-2014. W krakowskim klubie zagrał w 85 spotkaniach, w których zdobył jednego gola. W 2011 roku razem z Wisłą zdobył mistrzostwo Polski.

W 2014 roku jego kontrakt z krakowskim klubem wygasł i Bunoza rozpoczął tułaczkę po zagranicznych zespołach. Podpisał kontrakt z włoską Pescarą i udał się na wypożyczenie do rumuńskiego FC Dinamo. Potem grał dla rumuńskiej Pandurii, a potem postanowił spróbować szczęścia w Korei Południowej w klubie Incheon United. Spędził tam ponad trzy lata, po czym wrócił do Europy, a konkretnie do cypryjskiego AEL Limassol. Tam spędził rok i od 1 lipca był wolnym zawodnikiem. Teraz zgłosiła się po niego Arka Gdynia. Bunoza podpisał kontrakt na pół roku.

Gordan Bunoza będzie rywalizował o miejsce na środku obrony z Michałem Marcjanikiem i Harisem Memiciem. Obaj ci piłkarze przedłużyli w poniedziałek swoje kontrakty z klubem odpowiednio do 2024 i 2023 roku. Bośniak został sprowadzony do Gdyni z myślą o zastąpieniu Adama Dancha, który w grudniu rozwiązał umowę z klubem.

Arka wróci do gry po przerwie zimowej 26 lutego meczem z Widzewem Łódź. Od 12 stycznia zawodnicy Arki rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej.