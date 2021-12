Drzwi Legii dla Ojrzyńskiego zamknięte. Może wrócić do byłego klubu

Leszek Ojrzyński był zainteresowany objęciem Legii Warszawa w momencie, gdy wszystko wskazywało na to, że Marek Gołębiewski pożegna się z posadą trenera pierwszego zespołu. Szkoleniowiec potwierdził tę chęć w Sekcji Piłkarskiej. "Co bym odpowiedział, gdyby zadzwoniła Legia? Że jestem zainteresowany. Że wychodzę z domu, bo tak się składa, że mam dom 400 metrów od nowej akademii Legii, więc nie musiałbym dojeżdżać. Często wchodziłem do drużyn w kryzysie" - stwierdził Ojrzyński.

Leszek Ojrzyński chciał pracy w Legii, ale może wrócić do byłego klubu. Jest głównym kandydatem

Portal weszlo.com informuje, że Leszek Ojrzyński jest głównym kandydatem władz Korony Kielce do objęcia funkcji trenera pierwszego zespołu. "Mam na liście czterech trenerów. Każdego z nich bardzo cenię i uważam, że to odpowiednie osoby na ławkę trenerską Korony" - mówił Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony w rozmowie z weszlo.com. Golański chce zatrudnić nowego trenera przed świętami, więc oficjalny komunikat powinien się pojawić w najbliższych dniach.

Leszek Ojrzyński prowadził Koronę Kielce w latach 2011-2013 i zdołał zająć piąte miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2011/2012. Szkoleniowiec stracił pracę na początku sezonu 2013/2014, kiedy to Korona zremisowała ze Śląskiem Wrocław, a potem przegrała z Wisłą Kraków oraz Widzewem Łódź. Weszło dodaje, że numerem dwa na liście życzeń Korony jest Piotr Tworek (ex Warta Poznań), a jednym z kandydatów jest Krzysztof Brede (ex Podbeskidzie Bielsko-Biała).

Korona Kielce zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli I ligi z 35 punktami i traci cztery punkty do Widzewa Łódź, znajdującego się na drugim miejscu, gwarantującym bezpośredni awans do Ekstraklasy. Liderem zaplecza Ekstraklasy pozostaje Miedź Legnica z 44 punktami.

