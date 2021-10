Oficjalnie: Arka ma nowego trenera. Powrót po ponad półtora roku

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl!

REKLAMA

Były reprezentant Polski i były trener Śląska Wrocław, Korony Kielce czy Zawiszy Bydgoszcz pozostawał bez pracy przez ponad półtora roku, gdy w marcu 2020 roku został zwolniony z GKS Tychy. Największe sukcesy w karierze trenerskiej Tarasiewicza to Puchar Polski zdobyty z Zawiszą Bydgoszcz w 2014 roku, a także trzy awanse do ekstraklasy - ze Śląskiem Wrocław (2008), Pogonią Szczecin (2012) i Zawiszą Bydgoszcz (2013). Teraz identyczny cel ma postawiony w Gdyni.

Zobacz wideo Trzy drużyny spadły z ekstraklasy. "Przyszli za późno. Chory organizm"

– Trener Ryszard Tarasiewicz to postać, której w polskiej piłce nikomu nie trzeba przedstawiać. W swoim CV ma nie jeden awans do ekstraklasy i wielokrotnie udowodnił, że doskonale odnajduje się w realiach pierwszoligowych. Na to doświadczenie liczymy w Arce, stąd podjęliśmy decyzję o współpracy – powiedział Michał Kołakowski, prezes Arki Gdynia cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Widzew odjeżdża rywalom! Mecz na szczycie wygrał w dziesiątkę

Arka zmieniła trenera. Dariusz Marzec pożegnał się z klubem

Tarasiewicz zastąpił na stanowisku trenera Arki Gdynia Dariusza Marca. Klub w drugim sezonie z rzędu stara się o powrót do ekstraklasy. W sezonie 2020/21 gdynianie zajęli w I lidze czwarte miejsce, po czym przegrali półfinał baraży z ŁKS Łódź 0:1. W miniony weekend również przegrali z klubem z Łodzi, ale tym razem na jego stadionie. Porażka 0:1, która plasuje Arkę na szóstym miejscu w tabeli, była ostatnim meczem Marca w roli trenera. We wtorek został on zwolniony. Zespół z Gdyni opuścił także jego asystent Janusz Świerad. W jego miejsce zatrudniony został Tomasz Wolak.

Dariusz Marzec pracował z drużyną z Gdyni od początku 2021 roku. Jego największym sukcesem z Arką był awans do finału Pucharu Polski w Lublinie, gdzie gdynianie przegrali po zaciętym boju z Rakowem Częstochowa 1:2.

W lidze jednak Arce Marca szło niewystarczająco dobrze. Przez niespełna rok z 52-letnim szkoleniowcem u sterów Arka przez cały czas balansowała na granicy miejsc 4-6, a że celem klubu jest jak najszybszy awans do ekstraklasy, kolejna porażka z jednym z bezpośrednich rywali w walce o najwyższe cele w I lidze to było za dużo dla właścicieli Arki - rodziny Kołakowskich.

Wielki powrót do ekstraklasy? Legenda znów błyszczy. A wszystko zaczęło się od chaosu