Remis dwóch kandydatów do awansu do ekstraklasy. Najbardziej cieszy się Widzew

Kibice mogli mieć duże nadzieje przed tym spotkaniem. Nie tylko ze względu na to, że zmierzyły się dwaj kandydaci do awansu, dotychczasowy wicelider Korona Kielce z czwartą drużyną tabeli - Arką Gdynia. W dodatku w ostatnim meczu tych zespołów w Kielcach padło aż sześć bramek i był remis 3:3.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pożar na stadionie. Mecz "polskiej" grupy może zostać przełożony!

Miał być hit, a wyszedł kit - tak można napisać o pierwszej połowie piątkowego pojedynku. W pierwszej połowie gospodarze nie oddali ani jednego celnego strzału, a kielczanie - dwa (najgroźniejszy Jakub Łukowski, ale dobrze obronił Daniel Kajzer). Więcej było gry w środku pola, fauli, niedokładnych podań, niż składnych akcji. Nie mówiąc już o 100 proc. sytuacjach. Dłużej przy piłce utrzymywali się gospodarze, kielczanie czekali na kontry, ale niewiele z tego wynikało.

Obraz gry nieco zmienił się w drugiej połowie. Lepiej prezentowała się drużyna Dominika Nowaka, która grała wysokim pressingiem i prowadziła grę. Szybko stworzyła sobie dwie bardzo dobre okazje sytuacje. Najpierw w 57. minucie po rzucie rożnym wprowadzony w przerwie Zvonimir Petrović strzelił nad poprzeczką. 180 sekund później jeszcze lepszą okazję zmarnował Marcin Szpakowski. Strzelał z pięciu metrów, ale kapitalnie, instynktownie obronił Kajzer.

Dla Korony to czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa w pierwszej lidze. W trzech z nich kielczanie nie zdobyli nawet gola. Do prowadzącego Widzewa Łódź tracą punkt, ale łodzianie mają jeden mecz rozegrany mniej (w niedzielę u siebie z GKS-em Jastrzębie). Strata czwartej - Arki do łodzian to sześć punktów.

Oficjalnie: Ruszył proces sprzedaży praw telewizyjnych do ekstraklasy. Padnie rekord?

W następnej kolejce Korona w hicie kolejki podejmie Widzew. Arka zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź.