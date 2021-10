Widzew Łódź powiększa przewagę! Lider 1. ligi. Wicelider złapał zadyszkę

W miniony piątek rozpoczęła się 11. kolejka Fortuny 1. Ligi. Na inaugurację Miedź Legnica pokonała 4:2 Podbeskidzie Bielsko-Biała, a dwie bramki w tym meczu zdobył Maxime Dominguez. Dzięki temu oba zespoły zrównały się punktami w tabeli i znalazły się na miejscach gwarantujących grę w barażach o awans do ekstraklasy. Najważniejsze dwa spotkania odbyły się w sobotę, gdzie Widzew Łódź i Korona Kielce walczyły o pierwsze miejsce w lidze.

Widzew ograł Puszczę Niepołomice, Korona straciła punkty z Chrobrym

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź od samego początku było bardzo wyrównane. Pierwszą dobrą okazję do zdobycia bramki miał zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia, natomiast Paweł Zieliński nie był w stanie pokonać Gabriela Kobylaka. Wcześniej Krystian Nowak padł w polu karnym Puszczy po wrzutce Patryka Stępińskiego, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego. Widzew wyszedł na prowadzenie w 32. minucie dzięki celnemu uderzeniu głową ze strony Krystiana Nowaka.

Później żadna ze stron nie była w stanie wykonać skutecznej akcji. Do zmiany doszło w 54. minucie, kiedy to Marek Hanousek zmarnował świetne podanie ze skrzydła od Bartosza Guzdka. Pod koniec meczu swoje okazje miała Puszcza, ale strzały zarówno Piotra Mrozińskiego, jak i Bartosza Włodarczyka obronił Jakub Wrąbel. W końcówce wprowadzony kilkanaście minut wcześniej Paweł Tomczyk został brutalnie sfaulowany w polu karnym Ivana Hladika. Słowak został ukarany czerwoną kartką, a sam poszkodowany podszedł do jedenastki. Tę jednak obronił Gabriel Kobylak, który wyczuł intencje strzelca.

Widzew Łódź liderem, wyprzedza Koronę Kielce o dwa punkty na drodze do ekstraklasy

Widzew Łódź tym samym wygrał ważne spotkanie i pozostał liderem 1. Ligi z 26 pkt. Łodzianie skorzystali z remisu Korony Kielce z Chrobrym Głogów (2:2), dzięki czemu mają przewagę dwóch punktów nad zespołem prowadzonym przez Dominika Nowaka - która wygrała zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań, remisując trzy i przegrywając jedno (a Korona zaczęła sezon od siedmiu zwycięstw).

Na miejscach gwarantujących play-offy o awans do Ekstraklasy znajdują się GKS Tychy (21 pkt, wygrana 2:1 z Odrą), Sandecja Nowy Sącz (19 pkt, wygrana 1:0 z Resovią), Podbeskidzie oraz Miedź Legnica (po 18 pkt). Na siódmym i ósmym miejscu z 17 pkt znajdują się ŁKS Łódź i Odra Opole (po 17 pkt), a ósma jest Arka Gdynia, która rozegrała o jeden mecz mniej i ma 16 pkt.

W strefie spadkowej znajdują się za to Puszcza Niepołomice (16. miejsce, 8 pkt) oraz Stomil Olsztyn i GKS Jastrzębie (po 7 pkt). Ale Jastrzębie zagra w ostatnim meczu 11. kolejki z Arką Gdynia w poniedziałek o 18:00.

Wyniki 11. kolejki 1. ligi: