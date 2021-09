Nieoczekiwane zwolnienie w I lidze. Dzień przed meczem Pucharu Polski

Resovia Rzeszów ma za sobą całkiem solidny start sezonu. Na początku września zaliczyła co prawda sensacyjne zwycięstwo na wyjeździe nad ŁKS-em Łódź, ale później poniosła dwie porażki pod rząd. W sumie w dziewięciu dotychczas rozegranych spotkań w nowym sezonie zdobyła zaledwie dziewięć punktów. Złożyły się na to dwa zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki. To sprawia, że rzeszowianie zajmują 12. miejsce w tabeli pierwszej ligi, ale z zaledwie dwupunktową przewagą nad ostatnią drużyną.

Dorobek punktowy Resovii nie robi oszałamiającego wrażenia, ale zdecydowanie nie można go uznać o taki poniżej oczekiwań. Nic więc nie wskazywało, aby trenerem, który może zostać zwolniony w pierwszej lidze będzie właśnie Radosław Mroczkowski. Tak się jednak stało i 53-letni szkoleniowiec został we wtorek nieoczekiwanie zwolniony ze stanowiska.

W zeszłym sezonie Mroczkowski przyłożył poważnie swoją rękę do utrzymania Resovii w lidze. W tym co prawda jest blisko strefy spadkowej, ale ma jeden mecz zaległy. Ta decyzja dziwi, tym bardziej że stało się to na zaledwie dzień przed spotkaniem 1/32 Pucharu Polski z Widzewem Łódź.

- Z dniem 28 września Radosław Mroczkowski został zwolniony z funkcji trenera pierwszej drużyny Apklan Resovii Rzeszów. Dziękujemy trenerowi za wkład pracy włożony w prowadzenie naszego zespołu. Informację o nowym trenerze Apklan Resovii Rzeszów klub przekaże w oddzielnym komunikacie - jedynie takie lakoniczne wyjaśnienia przekazały władze Resovii w specjalnym oświadczeniu.