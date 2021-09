Widzew nie wykorzystał szansy! Stracił pozycję lidera w 90. minucie

Po sobotniej porażce Korony Kielce z Sandecją Nowy Sącz (0:1), piłkarze Widzewa Łódź w niedzielę stanęli przed szansą objęcia prowadzenia w tabeli I ligi. Do osiągnięcia tego celu drużyna Janusza Niedźwiedzia potrzebowali wygranej w Tychach.

Od pierwszej minuty drużyna z Łodzi starała wykorzystać nadarzającą się okazję. Na jej drodze stawał jednak bramkarz GKS Konrad Jałocha, który bronił kolejne uderzenia Marka Hanouska, Bartosza Guzdka oraz Mateusza Michalskiego. Gospodarze dopiero w końcówce zaczęli niemrawo atakować bramkę Konrada Reszki, ale do przerwy na tablicy świetlnej w Tychach widniał bezbramkowy remis.

W drugiej połowie Widzew dopiął swego w 69. minucie, kiedy to po asyście Mattii Montiniego do siatki z bliska trafił Karol Danielak, ale gdy wydawało się, że mecz zakończy się skromnym zwycięstwem gości, precyzyjnym strzałem zza pola karnego popisał się były gracz Widzewa Łukasz Grzeszczyk, doprowadzając do wyrównania.

Widzew Łódź zremisował na wyjeździe z GKS Tychy 1:1 i nie zdołał zrównać się punktami z prowadzącą Koroną Kielce. Łodzianie z 20 punktami na koncie zajmują drugie miejsce w tabeli I ligi ze stratą dwóch punktów do lidera. GKS z 15 punktami jest szósty.