Wielki powrót do ekstraklasy? Sześć meczów i sześć zwycięstw. Fenomenalny start sezonu

ŁKS Łódź, Stomil Olsztyn, GKS Jastrzębie, Puszcza Niepołomice, Skra Częstochowa to zespoły, które Korona Kielce pokonała. Do tego grona dołączyła Resovia, choć to drużyna Radosława Mroczkowskiego przeważała. I to zdecydowanie. Oddała dwa razy więcej strzałów (12 do 6).

Jednak Daniel Pietraszkiewicz strzelił samobója w 79. minucie (po główce Jacka Kiełba), dzięki czemu Korona wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do ostatniego gwizdka. Kilka minut później Kiełb musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

- To zwycięstwo dedykujemy Jackowi Kiełbowi. Wszedł, zdobył bramkę, doznał kontuzji i zszedł z boiska. Nie znamy diagnozy. Wielki szacunek dla chłopaków, którzy okazali mu duże wsparcie. To, obok tych trzech punktów, jest bardzo ważne. To było trudne spotkanie. Resovia nie tylko postawiła trudne warunki, ale stworzyła kilka niezłych sytuacji. Szczęście dzisiaj było przy nas. Walczyliśmy o to zwycięstwo. Chcieliśmy zagrać solidnie i na zero z tyłu. Dzisiaj gratulacje należą się nie tylko nam za zwycięstwo, ale też przeciwnikowi. Resovia będzie zdobywać punkty, ma swój styl - stwierdził Dominik Nowak, trener Korony Kielce, cytowany przez serwis cksport.pl.

Powrót do ekstraklasy?

Korona ma 18 punktów (komplet zwycięstw) i świetny bilans bramkowy (10-2). Tym samym jest liderem I ligi i marzy o powrocie do ekstraklasy, z której została zdegradowana w 2020 roku po 11 sezonach z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej.