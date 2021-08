Po meczu Arka - Widzew doszczętnie spłonęło auto menedżera. "Wrzucił butelkę z płynem"

W środę Arka Gdynia pokonała u siebie Widzew Łódź 3:1 w meczu 4. kolejki I ligi. Chociaż goście objęli prowadzenie w 10. minucie po golu Marka Hanouska, to kolejne bramki Olafa Kobackego (dwie) i Karola Czubaka zdecydowały o zwycięstwie gospodarzy.

Jak poinformował portal Onet.pl, po meczu doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. W nocy ze środy na czwartek, na parkingu znajdującym się przy stadionie Arki, spłonęło auto agenta piłkarskiego, Jarosława Kołakowskiego. To ojciec właściciela gdyńskiego klubu, Michała Kołakowskiego.

Spłonęło auto Kołakowskiego

Według nieoficjalnych informacji portalu kamery zarejestrowały sprawcę podpalenia. "Mężczyzna podbiegł do samochodu, wybił przednią szybę, po czym wrzucił do środka butelkę z płynem. To by rozwiewało wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy było to podpalenie, czy samozapłon" - czytamy na portalu.

Michał Kołakowski właścicielem Arki Gdynia jest od maja zeszłego roku. Kołakowski junior odkupił większościowy pakiet własnościowy od Dominika Midaka.

W poprzednim sezonie gdynianie zajęli 4. miejsce w tabeli I ligi, co dało im udział w barażach o ekstraklasę. W I rundzie Arka przegrała jednak 0:1 z ŁKS-em Łódź. Obecny sezon Arka zaczęła od zdobycia siedmiu punktów w czterech meczach. Zespół zajmuje obecnie 5. miejsce tabeli.