Trzy kluby z kompletem punktów w 1. lidze. Spadkowicz z ekstraklasy czeka na zwycięstwo

Po trzeciej kolejce Fortuna 1 Ligi zostały już tylko trzy zespoły, które mają komplet punktów. Są to Miedź Legnica, Widzew Łódź i Korona Kielce. Miedź bardzo pewnie pokonała na wyjeździe GKS Tychy 3:0. W 50. i 58. minucie na listę strzelców wpisał się Krzysztof Drzazga. To był jego trzeci i czwarty gol w tym sezonie, co czyni go liderem klasyfikacji strzelców. W 84. minucie gospodarzy dobił Patryk Makuch.

Widzew natomiast wygrał na własnym stadionie 2:0 z Chrobrym Głogów. W 11. minucie gola samobójczego zdobył Mavroudis Bougaidis. Wynik 1:0 utrzymywał się długo, aż do 93. minuty, kiedy zwycięstwo Widzewa przypieczętował Bartosz Guzdek. Z kolei wynik w meczu Korony Kielce z GKS-em Jastrzębie został ustalony już w pierwszej połowie. Korona wyszła na prowadzenie już w 3. minucie za sprawą Adama Frączczaka, ale w 15. minucie był już remis po trafieniu Dariusza Kamińskiego. Goście nie utrzymali jednak tego wyniku do przerwy i dostali bramkę "do szatni" – zdobył ją w 46. minucie Jakub Łukowski.

Trzecia kolejka generalnie nie należała do gospodarzy. Tylko Widzew i Korona wykorzystały atut swojego boiska. Pozostałe mecze zakończyły się albo remisem, albo wygraną gości. Najwięcej emocji było w Polkowicach, gdzie padło aż sześć bramek. Tamtejszy Górnik mierzył się z Zagłębiem Sosnowiec. Do przerwy było 2:2. Goście dwa razy wychodzili na prowadzenie za sprawą Ribeiro Oliveiry i Szymona Sobczaka, ale gospodarze odpowiedzieli trafieniami Eryka Sobkowa i Macieja Pałaszewskiego. Jednak na następne dwa trafienia Zagłebia autorstwa Sobczaka i Quentina Seedorfa nie znaleźli już odpowiedzi i przegrali 2:4.

W pozostałych spotkaniach zwycięstwa odnieśli piłkarze Arki Gdynia, ŁKS-u i Skry Częstochowa, beniaminka I ligi. Z kolei spadkowicz z Ekstraklasy, Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisował z GKS-em Katowice 2:2, choć po 21 minutach prowadził już 2:0.

W tabeli prowadzi Miedź Legnica, drugi jest Widzew Łódź, trzecia Korona Kielce. Na miejscach premiowanych awansem do baraży znajduje się jeszcze ŁKS, Chorbry Głogów i Sandecja Nowy Sącz. Tabelę zamykają Górnik Polkowice, GKS Tychy i Stomil Olsztyn, który jako jedyny nie zdobył jeszcze żadnego punktu. Tylko cztery zespoły pozostają niepokonane (Miedź, Widzew, Korona, ŁKS), a pięć ciągle czeka na pierwsze zwycięstwo (Stomil, GKS Tychy, Górnik Polkowice, GKS Katowice, Podbeskidzie).

Komplet wyników 3. kolejki Fortuna 1 Ligi:

Odra Opole – Sandecja Nowy Sącz 1:2

Resovia Rzeszów – Skra Częstochowa 0:1

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź 0:2

GKS Tychy – Miedź Legnica 0:3

Korona Kielce – GKS Jastrzębie 2:1

Stomil Olsztyn – Arka Gdynia 0:1

GKS Katowice – Podbeskidzie 2:2

Widzew Łódź – Chrobry Głogów 2:0

Górnik Polkowice – Zagłębie Sosnowiec 2:4

Tabela Fortuna 1 Ligi:

