Duży transfer Widzewa Łódź! Sprowadza byłego piłkarza Lecha Poznań

Drużyna Widzewa Łódź intensywnie przygotowuje się do następnego sezonu I ligi. W minionych rozgrywkach drużyna z Łodzi po raz kolejny zawiodła i nie awansowała do ekstraklasy po zajęciu dopiero 9. miejsca w tabeli. W przyszłym roku ma być zupełnie inaczej i łodzianie mają świętować awans, dlatego w klubie doszło do sporych przetasowań. Klub zmienił właściciela, dzięki czemu zatrudniono nowego dyrektora sportowego Łukasza Stupkę i nowego trenera Janusza Niedźwiedzia.

Kolejne wzmocnienie Widzewa. Były piłkarz Lecha Poznań pojawił się w Łodzi

Po zmianach w strukturach klubu przeprowadzono już kilka transferów, które mają wzmocnić kadrę Widzewa Łódź na przyszły sezon. W ostatnich tygodniach do drużyny Janusza Niedźwiedzia dołączyli między innymi Juliusz Letniowski, Tomasz Dejewski, Karol Danielak, Paweł Zieliński czy Jakub Wrąbel.

W środę natomiast praktycznie potwierdzony został kolejny duży transfer Widzewa. Oficjalny portal klubu wskazał, że wcześniejsze doniesienia medialne były prawdziwe i w Łodzi pojawi się w najbliższym czasie Abdul Aziz Tetteh. Ghańczyk jest doskonale znany polskim kibicom z występów w Lechu Poznań w latach 2015-2018. Brakuje jeszcze tylko oficjalnego potwierdzenia, ale na profilu łódzkiego klubu na Twitterze pojawiły się już pierwsze informacje na temat tego transferu. Opublikowane zostało zdjęcie dyrektora sportowego Łukasza Stupki, który stoi na lotnisku z tabliczką z napisem "Sz.P. Tetteh"

Abdul Aziz Tetteh trafił do Lecha Poznań z greckiego Plataniasu w lipcu 2015 roku. W ciągu trzech lat gry w stolicy Wielkopolski rozegrał 84 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. W styczniu 2018 roku przeniósł się do Dynamo Moskwa. Poprzedni sezon natomiast spędził w tureckim Gaziantep FK. Zagrał w zaledwie dwóch spotkaniach w lidze i pucharze Turcji, w których nie strzelił ani jednej bramki.