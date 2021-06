Media: Hit transferowy w 1. Lidze! Były reprezentant Polski może zagrać w Widzewie

Widzew Łódź zakończył miniony sezon Fortuny 1. Ligi na dziewiątym miejscu z 46 punktami i stracił 10 punktów do szóstego miejsca, gwarantującego grę w play-offach o awans do PKO Ekstraklasy. Widzewiacy po zakończeniu gry w lidze pożegnało się z kilkoma zawodnikami – m.in. Łukaszem Kosakiewiczem, Mateuszem Możdżeniem, Bartłomiejem Poczobutem oraz Marcinem Robakiem. Wiele wskazuje na to, że niedługo Widzew dopnie hitowy transfer przychodzący.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda zakulisowy rynek transferowy? Na to pytanie odpowiada raport PZPN [Studio Biznes]

Media: Janusz Gol priorytetem Widzewa Łódź do środka pola. Transfer jeszcze nie jest sfinalizowany

Jak informuje Jerzy Chwałek, dziennikarz "Super Expressu", Widzew Łódź ma zamiar sprowadzić Janusza Gola w zbliżającym się oknie transferowym. Widzewiacy postrzegają byłego reprezentanta Polski jako priorytetowy zakup do wzmocnienia pozycji defensywnego pomocnika. Negocjacje między stronami jeszcze nie zostały sfinalizowane, natomiast wiele wskazuje na to, że do ostatecznego porozumienia jest bliżej niż dalej.

Janusz Gol w minionym sezonie występował w barwach Dinama Bukareszt. Pomocnik zagrał w 27 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował trzy asysty. Dinamo zakończyło sezon na 11. miejscu z 31 punktami i zapewniło sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Rumunii.

Jak dotąd Widzew Łódź dokonał dwóch transferów. Widzewiacy sprowadzili Bartosza Guzdka z Rekordu Bielsko-Biała na zasadzie wolnego transferu i wykupili Jakuba Wrąbla z Wisły Płock. Były golkiper Śląska Wrocław podpisał kontrakt do końca czerwca 2023 roku.