Wielki powrót. W 2014 roku zdobyli Puchar Polski, teraz wracają. "Nigdy więcej"

W sobotę odbyła się ostatnia kolejka grupy mistrzowskiej IV ligi kujawsko-pomorskiej. Zawisza Bydgoszcz w meczu z Pogonią Mogilno korespondencyjnie rywalizował o awans z klubem Włocłavia. Dzięki remisowi na 2:2 udało się to właśnie zawodnikom Zawiszy. Na listę strzelców wpisali się Oskar Furst i Ariel Jastrzembski z Zawiszy oraz Antoni Krajnyk i Wiktor Mrówczyński z Pogoni Mogilno.

Zawisza Bydgoszcz awansowała do III ligi

"Oj co ja widzę? Zawisza jest w III lidze", "Awans jest nasz!", "Nigdy więcej czwartej ligi!" - tak reagowali kibice Zawiszy Bydgoszcz po awansie. Jak podaje gazetapomorska.pl, piłkarze podrzucali w górę trenera, a później założyli okolicznościowe koszulki i poszli świętować do kibiców zgromadzonych na trybunie A.

Sezon 2021/2022 będzie dla kibiców z regionu kujawsko-pomorskiego wyjątkowy, bo w III lidze znajdzie się wreszcie zespół z tego regionu.

Zawisza Bydgoszcz - od zdobycia Pucharu Polski po spadek do najniższej ligi

Zawisza Bydgoszcz to piłkarski spadkobierca Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza, który powstał w 1946 roku. Klub, ściśle związany był z Dowództwem Okręgu Wojskowego nr II, kilkukrotnie zmieniał swoją lokalizację. W składzie oraz wśród trenerów dominowali natomiast wojskowi. W 1947 roku klub został zgłoszony do rozgrywek klasy B. Po raz pierwszy do pierwszej ligi awansowali w 1962 roku.

W 2003 roku w sądowym rejestrze pojawiło się jednak Stowarzyszenie Piłkarskie "Zawisza". W związku z tym Wojskowy Klub Sportowy Zawisza podpisał ze stowarzyszeniem porozumienie o współpracy, której celem miał być rozwój piłki nożnej w Bydgoszczy. W 2005 roku WKS zgodziło się nawet na zachowanie nazwy i wykorzystywanie klubowego logo. Stowarzyszenie wzmocniło się też o zawodników seniorów "Zawiszy" oraz zobowiązało się przejąć cały dorobek i tradycję wojskowej Zawiszy.

W 2011 roku Zawisza awansował do I Ligi. W 2013 roku zawodnicy wywalczyli natomiast awans do Ekstraklasy. Rok później Zawisza zdobył swój pierwszy w historii Puchar Polski - pokonując Zagłębie Lubin po serii rzutów karnych. Kilka miesięcy później drużyna z Bydgoszczy zdobyła też pierwszy w historii klubu Superpuchar Polski, wygrywając 3:2 z Legią Warszawa.

Zdobycie Pucharu Polski dało Zawiszy szansę na grę w II rundzie kwalifikacyjnej do rozgrywek Ligi Europy 2014/2015. Klub trafił na zespół Zulte-Waregem. W dwumeczu lepsi okazali się piłkarze z Belgii.

W 2016 roku PZPN odebrał Zawiszy licencję. Klub odbudowali kibice

Dobra passa nie trwała jednak zbyt długo. W następnym sezonie piłkarze Zawiszy spadli z Ekstraklasy. W 2016 roku klub nie otrzymał licencji PZPN na grę w I lidze i został zdegradowany do B-Klasy Grupy Bydgoszcz III (najniższej ligi w województwie kujawsko-pomorskim). Powodem było odejście z klubu jego właściciela Radosław Osucha, który był skonfliktowany z kibicami. Zawisza Bydgoszcz niemal zniknął wtedy z piłkarskiej mapy Polski.

Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli kibice, którzy założyli kolejne stowarzyszenie, powołujące do życia nową Zawiszę. W 2016 roku klub przystąpił do klasy B, w której zanotował tylko jedną porażkę. W 2017/2018 grali już w klasie A, a sezon później w V lidze. Sezon 2019/2020 zaczęli od gry w IV lidze, w której zatrzymali się także na kolejny rok. Sezon 2021/2022 zacznie się dla Zawiszy już od III ligi.