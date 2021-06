Co za walka o Ekstraklasę! Znamy skład finału baraży. Piękny gol [WIDEO]

Walka o ekstraklasę wkroczyła właśnie w decydującą fazę. W środę rozegrane zostały dwa półfinały pierwszoligowych baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W pierwszym z nich Górnik Łęczna pokonał po rzutach karnych GKS Tychy i awansował do finału. W drugim natomiast ŁKS Łódź wygrał z Arką Gdynia 1:0 po przepięknym trafieniu Hiszpana Pirulo.

ŁKS lepszy od Arki w półfinale baraży. Przepiękna bramka Pirulo

Po niezwykłych emocjach, jakie miały miejsce na stadionie w Tychach przyszedł czas na drugi półfinałowy pojedynek baraży w Gdyni. Miejscowa Arka podejmowała ŁKS na Stadionie Miejskim. Od samego początku spotkania obie drużyny mało atakowały i grały bardzo statycznie, nie stwarzając zbyt wiele zagrożenia pod obiema bramkami. Lekką przewagę można było jednak zauważyć po stronie gospodarzy.

Już w 2. minucie spotkania po wrzutce z narożnika boiska bliski trafienia był Adam Deja, ale przeniósł piłkę nad bramką. Kolejną bardzo groźną akcję przeprowadził już zespół ŁKS-u. W 29. minucie Ricardinho dostał świetne podanie w pole karne, ale przegrał pojedynek z bramkarzem gdynian Danielem Kajzerem! W 36. minucie Arkadiusza Malarza próbował zaskoczyć natomiast Michał Marcjanik, ale bramkarz gości był na posterunku. Do przerwy utrzymywał się wynik 0:0.

Druga połowa spotkania rozpoczęła się bardzo spokojnie i na pierwszą groźną akcję trzeba było czekać aż do 63. minuty. Po raz kolejny próbował Ricardinho, ale po raz kolejny świetnie spisał się Kajzer. Bramkarz Arki nie miał jednak nic do powiedzenia minutę później. Pięknym strzałem sprzed pola karnego popisał się Pirulo i to ŁKS wyszedł na prowadzenie. Arkowcy do końca spotkania mocno naciskali, ale jak już udawało im się oddać celny strzał, to świetnie interweniował Malarz.

W finale baraży o ekstraklasę ŁKS Łódź zmierzy się Górnikiem Łęczna. Spotkanie to odbędzie się już w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20:40 na Stadionie Miejskim Łódzkiego Klubu Sportowego im. Władysława Króla w Łodzi.