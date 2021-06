Znamy dwóch beniaminków ekstraklasy! Powroty po 36 i trzech latach!

W niedzielę rozegrana została ostatnia, 34. kolejka piłkarskiej I ligi. Już przed nią niemal pewny awansu był Radomiak Radom, który mierzył się z Koroną Kielce, pewną pozostania w I lidze na kolejny sezon. Zagrozić mu mogły tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza i GKS Tychy, które walczyły kolejno ze Stomilem Olsztyn i ŁKS Łódź.

W niedzielę Radomiak zapewnił sobie ten awans, bez oglądania się na innych. Radomski zespół wygrał 2:0 z Koroną, zapewniając sobie 1. miejsce na koniec sezonu. Zdecydowanie więcej emocji było w pozostałych dwóch spotkaniach. Zespół z Niecieczy do końca nie potrafił zdobyć bramki, dając tym samym szansę na bezpośredni awans drużynie z Tych. Piłkarze GKS-u Tychy długo prowadzili, ale w doliczonym czasie gry stracili bramkę na 1:1, tracąc swoją szansę w przypadku porażki zespołu z Niecieczy. Termalica utrzymała do końca bezbramkowy remis i jest już pewna awansu do ekstraklasy.

GKS Tychy tym samym musi walczyć o miejsce w ekstraklasie poprzez baraże. Już wcześniej było wiadome, że w barażach zagrają także Arka Gdynia, ŁKS Łódź i Górnik Łęczna. Mecze półfinałowe odbędą się 16 czerwca, a finał baraży 20 czerwca. Z I ligi spadł natomiast ostatecznie GKS Bełchatów.

Awans Radomiaka oznacza powrót tego zespołu do elity po 36 latach. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej Radomiak znalazł się w sezonie 1984/1985. Wtedy zespół zajął przedostatnie miejsce i spadł z ligi. To był pierwszy i jak dotąd jedyny sezon Radomiaka w ekstraklasie.

Z kolei Termalica wraca do ekstraklasy po trzech latach przerwy. Zespół z Niecieczy po awansie w 2015 roku przez trzy sezony był obecny w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale spadł z niej po nieudanych rozgrywkach w sezonie 2017/2018.

Pary półfinałowe w barażu o ekstraklasę:

GKS Tychy - Górnik Łęczna

Arka Gdynia - ŁKS Łódź

Wyniki 34. kolejki I ligi:

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Stomil Olsztyn 0:0

Chrobry Głogów - Arka Gdynia 0:3

GKS Jastrzębie - Resovia Rzeszów 2:1

GKS Tychy - ŁKS Łódź 1:1

Górnik Łęczna - Sandecja Nowy Sącz 3:0

Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 1:1

Puszcza Niepołomice - GKS Bełchatów 2:0

Radomiak Radom - Korona Kielce 2:0

Widzew Łódź - Odra Opole 2:1

Tabela I ligi: