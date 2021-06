GKS Katowice wraca po dwóch latach przerwy. "Awans dla Was"

W poniedziałek GKS Katowice wygrał na własnym stadionie ze Stalą Rzeszów 4:1 po hat-tricku Arkadiusza Woźniaka i jednej bramce Adriana Błąda, pieczętując awans do Fortuna I Ligi. Honorowego gola dla gości zdobył Wojciech Reiman.

GKS Katowice zagra w I lidze po dwóch latach przerwy. "Awans dla Was"

Po tej wygranej GKS Katowice jest już pewny awansu do Fortuna I ligi. Na jeden mecz przed końcem rozgrywek zajmuje drugie miejsce w tabeli, które daje automatyczny awans. Obecnie zespół Górnego Śląska ma na koncie 70 punktów i wyprzedza o pięć Chojniczanke Chojnice, która zagra jeszcze w barażach (wezmą w nich udział zespoły z miejsc 3-6) o awans do wyższej klasy rozgrywkowej w dwustopniowych barażach. Mistrzem II ligi został Górnik Polkowice (75 punktów).

Na oficjalnym koncie na Twitterze klub z Katowic opublikował zdjęcie, na którym widzimy cieszących się piłkarzy i mających koszulki z napisem "Awans dla Was".

- GKS Katowice wrócił do I ligi i to jest bardzo dla mnie istotne i ambitne. Taki plan sobie wyznaczyliśmy dwa lata temu wraz z dyrektorem i grupą, która była nad nami. [...] W tamtym roku mieliśmy gorzką pigułę, ale może tak to właśnie jest, że nauczyliśmy się cierpliwości w GKS-ie Katowice. Mam nadzieję, że jest to taka pierwsza lekcja dla nas, dla wszystkich, kibiców i ludzi związanych z klubem oraz dla mnie. To świetna sprawa - powiedział szczęśliwy trener klubu, Rafał Górak w telewizji klubowej "Gieksa TV" na Youtube.

W barażach oprócz Chojniczanki zagrają również Wigry Suwałki i KKS Kalisz. Ostatni zespół, który w nich wystąpi, poznamy po ostatniej serii gier. Obecnie najbliżej tego jest szósta Skra Częstochowa, która wyprzedza Garbarnię Kraków. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w Krakowie 12 czerwca o godz. 12:00. Zwycięzca tej konfrontacji będzie pewny udziału w barażach, natomiast w przypadku remisu obie ekipy będą musiały oglądać się na wyniki innych spotkań, bo szanse na grę w play-offach mają jeszcze Stal Rzeszów i rezerwy Śląska Wrocław.

W ostatniej kolejce Chojniczanka zagra u siebie z Górnikiem Polkowice, a GKS Katowice pojedzie do Ostródy na mecz z Sokołem.

GKS Katowice w przeszłości był cztery razy wicemistrzem Polski w latach: 1988, 1989, 1992, 1994 oraz m.in. trzykrotnie wygrywał Puchar Polski - w 1986, 1991 i 1993 roku.