Wściekły Malarz ruszył do kibica. To może być jego koniec w klubie

Arkadiusz Malarz nie potrafił powstrzymać emocji po wygranym 3:2 (1:0) spotkaniu ŁKS-u z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Gdy kibice dziękowali jego drużynie, bramkarz i kapitan łodzian ruszył do jednego z kibiców, który miał go obrazić. Wcześniej pokazywał, żeby ten przyszedł na murawę, a przed wejściem na trybuny, powstrzymali go dopiero koledzy. Według informacji Sport.pl zawodnik po sezonie może opuścić klub.

