Lider 1. ligi coraz bliżej ekstraklasy! Hat-trick Rosołka daje niespodziewane szanse Arce

Wielkie show zorganizował kibicom w środę w Gdyni Maciej Rosołek. Napastnik wypożyczony z Legii Warszawa skompletował hat-tricka w wygranym przez Arkę 3:0 spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz. W tej chwili 19-latek ma już dziewięć strzelonych bramek w barwach gdyńskiego klubu. Gospodarze od samego początku meczu zdominowali rywali i nie pozwalali im choć na chwilę dojść do głosu. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Dariusza Marca umocnili się na 4. miejscu w tabeli I Ligi i tracą już tylko jeden punkt do 2. pozycji dającej bezpośredni awans do ekstraklasy, które zajmuje obecnie GKS Tychy. Arka włączyła się do walki o awans dzięki ostatnim znakomitym występom - Gdynianie wygrali pięć ostatnich meczów i wygrali siedem z ostatnich dziesięciu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda zakulisowy rynek transferowy? Na to pytanie odpowiada raport PZPN [Studio Biznes]

Rusza proces piłkarza Pogoni Szczecin. Przyznał się do uzależnienia

Bruk-Bet utrzymuje pozycję lidera. Miedź dalej wierzy w baraże

Zdecydowanie mniej emocji było na boisku lidera w Niecieczy. Miejscowy Bruk-Bet zaledwie zremisował z Chrobrym Głogów 0:0. Gospodarze na przestrzeni całego spotkania mieli ogromną przewagę, co pokazuje ich posiadanie piłki na poziomie 76 procent, a także aż 18 oddanych strzałów. Niestety dla drużyny Mariusza Lewandowskiego tylko sześć z nich było celnych. Pomimo niespodziewanego remisu drużyna z Niecieczy pozostaje na pozycji lidera I Ligi, ale ich do niedawna ogromna przewaga zmalała do zaledwie pięciu punktów. Chrobry natomiast awansował na 9. pozycję w tabeli kosztem Widzewa i Sandecji.

Sporo się działo natomiast w zaległym meczu Miedzi Legnica z Puszczą Niepołomice. Drużyna prowadzona przez Jarosława Skrobacza potrafiła bardzo szybko otrząsnąć się po niedawnej porażce w dramatycznych okolicznościach 2:3 z GKS Tychy. Legniczanie bardzo długo się męczyli i nie potrafili znaleźć drogi do bramki. Dopiero w 69. minucie strzałem z bardzo trudnej pozycji Mateusza Górskiego pokonał Michał Bednarski, dla którego było to dopiero trzecie trafienie w tym sezonie. Dzięki temu zwycięstwu Miedź utrzymuje się w walce o baraże i do szóstego Górnika Łęczna traci tylko trzy punkty.

Kolejne emocje w Fortuna I Lidze czekają kibiców już w piątek. Na początek 31. kolejki broniący się przed spadkiem GKS Bełchatów podejmie na własnym stadionie walczącego o bezpośredni awans do Ekstraklasy Radomiaka Radom.

Czołówka tabeli 1. ligi (wszystkie drużyny rozegrały po 30 z 34 meczów):

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 61 pkt GKS Tychy 56 pkt Radomiak Radom 56 pkt Arka Gdynia 55 pkt ŁKS Łódź 51 pkt Górnik Łęczna 49 pkt Miedź Legnica 46 pkt

Michał Kucharczyk wykluczony z pięciu meczów w pucharach. UEFA potwierdza