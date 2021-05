Do Ekstraklasy jeden krok! Już chyba nikt nie zabierze im tego awansu

Mecz można było śmiało określić hitem I ligi. Gdyby Radomiak wygrał, to wskoczyłby na drugie miejsce premiowane awansem do Ekstraklasy. Natomiast Bruk-Bet pewnie zmierza po zwycięstwo w rozgrywkach i wygrana byłaby kolejnym milowym krokiem w stronę Ekstraklasy.

Piłkarze Radomiaka mogą sobie pluć w brodę, bo sprawiali w tym meczu lepsze wrażenie. Zespół był świadomy szansy, jaka przed nim stoi i chcieli ją wykorzystać, zadając Bruk-Betowi drugą porażkę w ciągu kilku dni (w sobotę lider przegrał 0:2 z Miedzą Legnica). Skuteczność była jednak po stronie gości. W 33. minucie jedyną bramkę w tym meczu zdobył Roman Gergel, mocnym uderzeniem zza pola karnego.

Bruk-Bet o krok od awansu. Powrót po trzech latach

Bruk-Bet nie może jeszcze świętować awansu do Ekstraklasy, ale jego pozycja jest bardzo komfortowa. Nad drugim i trzecim miejscem niecieczanie mają już sześć punktów przewagi, a istotne jest również to, że mają do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy. Tylko kataklizm mógłby sprawić, żeby Bruk-Bet nie awansował bezpośrednio do Ekstraklasy.

To byłby drugi awans w historii tego klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po raz pierwszy Bruk-Bet pojawił się w Ekstraklasie w sezonie 2016/17. Spadł z ligi w sezonie 2017/18.

Za plecami lidera trwa nadal zażarta walka o awans. Sześć punktów mniej mają zarówno GKS Tychy, jak i Radomiak (po 53). 49 punktów ma czwarta Arka Gdynia, a punkt mniej ma ŁKS Łódź i Górnik Łęczna. Do Ekstraklasy awansują bezpośrednio dwa najlepsze zespoły z Fortuna 1.Ligi. Kolejne cztery zagrają w barażach.