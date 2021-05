Porażka Górnika, zwycięstwa głównych zainteresowanych. Szalona walka o awans do ekstraklasy

W nowym sezonie PKO Ekstraklasy udział będzie brać nie 16, a 18 drużyn. W związku z tym w trwającym sezonie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce uzyskają trzy zespoły. Dwa z nich będą premiowane awansem bezpośrednim, natomiast trzeci zostanie wyłoniony poprzez play-offy. Po 28. kolejkach liderem jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza z 56 punktami, natomiast ze względu na miesięczną przerwę z powodu koronawirusa ma rozegrane dwa mecze mniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Starcie Drągowski - Szczęsny na remis. Zobacz skrót [ELEVEN SPORTS]

Fortuna 1 Liga. Górnik Łęczna przegrywa, Radomiak pokonuje Zagłębie po samobóju Piotra Polczaka

W miniony piątek odbyły się pierwsze trzy mecze 29. kolejki Fortuna 1.Ligi. Ważny krok w walce o miejsce w play-offach poczyniła Odra Opole, która wygrała 1:0 z Puszczą Niepołomice po bramce Piotra Żemło. Podobny wynik padł w spotkaniu pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec, a Radomiakiem Radom. Zespół prowadzony przez Dariusza Banasika wygrał dzięki bramce samobójczej, którą zdobył Piotr Polczak. Zagłębie może być wyjątkowo rozczarowane, ponieważ przed przerwą stworzyli kilka dobrych okazji, natomiast samobój wpadł po dośrodkowaniu w 47. minucie.

Z kolei Górnik Łęczna przedłuża swoją serię meczów bez zwycięstwa do sześciu. Ten mecz był szczególny dla trenera Kamila Kieresia, który obecnie odpowiada za wyniki drużyny z Lubelszczyzny. Kiereś prowadził GKS Tychy w sezonie 2015/2016 i wprowadził go do rozgrywek pierwszej ligi. W tym spotkaniu znacznie lepsi okazali się tyszanie, którzy wygrali 3:1. Dwa gole strzelił Jakub Piątek, a trzecie trafienie dołożył Szymon Lewicki. Jedyną bramkę dla Górnika, do tego samobójczą, zdobył Oskar Paprzycki.

Po pierwszych trzech meczach 29. kolejki Fortuna 1.Ligi poza Bruk-Betem w pierwszej trójce znajduje się GKS Tychy i Radomiak Radom z 53 punktami. Czwartą pozycję okupuje Górnik Łęczna z 48 punktami, a odpowiednio punkt i dwa punkty mniej mają ŁKS Łódź oraz Arka Gdynia. Cztery punkty straty do strefy play-off ma Odra Opole, która ma 42 punkty na koncie.