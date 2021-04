ŁKS przegrał hit 1. ligi w absurdalnych okolicznościach. Arka wykorzystała błędy

Hit Fortuna 1. Ligi nie rozczarował. Emocji było dużo, ale powody do zadowolenia mają tylko goście z Gdyni, którzy są na fali. Po awansie do finału Pucharu Polski Arka ograła ŁKS. Dzięki temu włączyła się do walki o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, bo do drugiego miejsca tracą ledwie sześć punktów.

ŁKS przegrywa z Arką w absurdalnych okolicznościach

W odniesieniu zwycięstwa Arce "pomogli" zawodnicy gospodarzy, którzy w absurdalnych okolicznościach stracili trzy punkty. ŁKS dominował od początku, ale na prowadzenie wyszedł dopiero po bramce Ricardinho w 42. minucie. Po przerwie piłkarze gospodarzy dali rywalom dwa prezenty. Przy golu na 1:1 błąd popełnił Mikkel Rygaard, który źle podał do Arkadiusza Malarza, natomiast zwycięskiego gola strzelił. Marcus da Silva, który wykorzystał pomyłkę golkipera łodzian. Tuż przed końcem wyrównać mógł Łukasz Sekulski, ale zabrakło mu skuteczności.

– Trudno to skomentować, bo wiemy, w jakich okolicznościach traciliśmy gole – powiedział rozczarowany Ireneusz Mamrot. – Arka nie wypracowała sobie dwóch bramek, tylko zdobyła je po naszych błędach. Przegraliśmy ważne spotkanie. Zawodnicy muszą w siebie uwierzyć – dodał trener ŁKS.

Kto awansuje do PKO Ekstraklasy?

Walka o awans do PKO Ekstraklasy będzie bardzo wyrównana. Liderem wyścigu jest Bruk-Bet Termalica, który prowadzi mimo rozegrania trzech meczów mniej niż wicelider Górnik Łęczna. Na miejscach barażowych są Radomiak, ŁKS, GKS Tychy i Arka. Między liderem a szóstą drużyną jest osiem oczek różnicy, a do końca pozostało jeszcze dziewięć kolejek. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczą dwie najlepsze drużyny, a te z miejsc 3-6 będą rywalizować w barażach.