Polski piłkarz o grze swojej drużyny: To profanacja piłki nożnej. Współczuję

Dwie bramki Damiana Chmiela zapewniły wygraną Sandecji Nowy Sącz nad GKS-em Tychy 2:1 (odpowiedzieli trafieniem Łukasza Grzeszczyka). W dodatku goście bronili się w końcówce spotkania w osłabieniu, bo czerwoną kartką został ukarany Konrad Jałocha. Dla GKS-u była to pierwsza porażka, po serii trzech zwycięstw.

GKS traci 11 punktów do Bruk Betu, lidera pierwszej ligi. Zaś Sandecja Nowy Sącz zajmuje dopiero 14. pozycję.

"Profanacja piłki nożnej"

- Spotkały się ze sobą dwa zespoły, które miały fajną serię, więc któraś seria musiała się zakończyć. Co do meczu, to współczuję wszystkim osobom, które poświęciły czas, żeby obejrzeć to spotkanie. To była profanacja piłki nożnej. Naprawdę ciężko było to oglądać nawet mi z boiska, a co dopiero w telewizji - mówił na antenie Weszło.fm 26-letni Bartosz Biel, skrzydłowy zespołu z Tych, który w 84, minucie został zastąpiony przez Jakuba Piątka.

W tym sezonie Biel rozegrał 20 meczów, strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. W przeszłości Biel występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W 2012 roku grał w pomocy kadry U-19 wraz z m.in. Piotrem Zielińskim i Karolem Linettym.

