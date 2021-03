Zwycięski debiut Mamrota w ŁKS. Wygrane lidera i wicelidera I ligi

Trener Ireneusz Mamrot nie przeprowadził żadnej rewolucji w składzie ŁKS, choć dokonał trzech zmian w jedenastce swojej nowej drużyny. Od 24. minuty miała ona ułatwione zadanie, gdy za faul na wychodzącym na czystą pozycję Piotrze Janczukowiczu z boiska wyrzucony został obrońca Stomilu Janusz Bucholc. Z rzutu wolnego za to przewinienie w słupek uderzył Mikkel Rygaard, co tylko było zapowiedzią absolutnej dominacji ŁKS do końca spotkania.

Na gola trzeba było czekać jednak aż do 68. minuty gry, a losy spotkania odmienił rezerwowy Ricardinho. Brazylijczyk bardzo ładnym strzałem z półwoleja pokonał Piotra Skibę i otworzył wynik spotkania. Kwadrans później Brazylijczyk w kontrataku wyłożył piłkę Pirulo, który wykorzystał sytuację sam na sam i ustalił rezultat na 2:0 dla ŁKS.

W piątek w Bełchatowie zwycięstwo odniósł lider I ligi - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Piłkarze Mariusza Lewandowskiego pokonali GKS 2:1. Zespół z Niecieczy przegrywał do przerwy 0:1 po golu Macieja Masa, ale w drugiej połowie najpierw wyrównał po kontrowersyjnym rzucie karnym, wykorzystanym przez Romana Gergela, a następnie na pięć minut przed końcem strzelił zwycięskiego gola za sprawą Kacpra Śpiewaka.

W szlagierze 20. kolejki Arka Gdynia przegrała z Górnikiem Łęczna 0:2. W spotkaniu sędziowanym przez Szymona Marciniaka kluczowy był początek drugiej połowy, gdy najpierw za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał obrońca Arki Arkadiusz Kasperkiewicz, a chwilę później uderzeniem zza pola karnego wynik otworzył Michał Mak. Wynik na 2:0 ustalił z kolei Bartosz Śpiączka. Górnik umocnił się na drugim miejscu w tabeli, a Arka pod wodzą Dariusza Marca notuje falstart - w trzech meczach zdobyła tylko trzy punkty i to wymęczonym zwycięstwem nad GKS Jastrzębie.

W innych spotkaniach wpadkę zaliczył GKS Tychy, który uległ Sandecji Nowy Sącz 1:2. Zwycięstwo odniósł za to Radomiak Radom, który pokonał GKS Jastrzębie 2:0.

W niedzielę zostanie rozegrany ostatni mecz tej kolejki, w którym Widzew Łódź zmierzy się z Chrobrym Głogów (g. 12:40).

Wyniki piątkowych i sobotnich meczów I Ligi:

GKS Bełchatów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (Mas 8' - Gergel 65'-k., Śpiewak 85')

Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź 0:2 (Ricardinho 68', Pirulo 83')

Arka Gdynia - Górnik Łęczna 0:2 (Mak 53', Śpiączka 68')

Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy 2:1 (Chmiel 25', 50' - Grzeszczyk 45')

Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole 0:2 (Nowak 49', Drewniak 60')

Korona Kielce - Puszcza Niepołomice 1:0 (Szymusik 37')

Resovia - Miedź Legnica 0:0

Radomiak Radom - GKS Jastrzębie 2:0 (Leandro 33', Karwot 69')