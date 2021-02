Kibice Widzewa znowu to zrobili! Fenomen. "Jesteście niesamowici"

Widzew to jest fenomen. Żaden inny polski klub nie sprzedaje aż tylu karnetów. A w tym wypadku - wyprzedaje cały stadion. Łódzki klub właśnie poinformował, że wszystkie abonamenty na rundę wiosenną zostały wyprzedane. A jego kibice po raz kolejny wyrównali swój własny rekord Polski, kupując w całym sezonie 16 401 karnetów, i to bez pewności obejrzenia meczów na stadionie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski się nie zatrzymuje! Kolejny gol Polaka w Bundeslidze [ELEVEN SPORTS]

Za 5 zł mógł wygrać fortunę! Wszystko przepadło w 90. minucie przez polski klub

Widzew podaje konkretne dane

Tym razem sprzedaż jednak trwała nieco dłużej niż poprzednie, bo karnety na rundę wiosenną można było nabywać od 3 lutego. Niespełna 6 tys., bo pozostałe 10 tys. to wejściówki całosezonowe. Na początek prawo przedłużenia karnetu na dotychczasowe miejsce mieli posiadacze karnetów w rundzie jesiennej. Później możliwe było przedłużenie karnetu ze zmianą miejsca, zakup abonamentu przez osoby zapisane wcześniej na listę oczekujących, a w ostatnim etapie - od 20 lutego - uruchomiono sprzedaż otwartą.

Widzew poinformował, że na przedłużenie karnetów z rundy jesiennej zdecydowało się 4710 fanów. 1160 abonamentów trafiło w ręce nowych właścicieli, z których 769 kupiło karnet po raz pierwszy, a 268 z nich wcześniej nie odwiedziło stadionu nawet na podstawie jednorazowego biletu [dane dotyczą okresu od reaktywacji klubu w 2015 roku].

To koniec! Mistrz ogłosił bankructwo. "Natychmiastowe zaprzestanie działalności"

Widzew dziękuje za wsparcie

Stadiony w Polsce cały czas są zamknięte dla kibiców i na razie nie zanosi się, by coś się w tej kwestii zmieniło. Kibice Widzewa, którzy wykupili karnety, otrzymali jednak od klubu szereg innych korzyści. M.in. 10 proc. stałego rabatu na zakupy, a także do 70 proc. upustu w ramach dedykowanej im wyprzedaży w oficjalnym sklepie oraz bezpłatny dostęp do cyfrowego Programu Meczowego przygotowywanego przez klub przy okazji domowych spotkań.

"Po raz kolejny okazało się, że kibice Widzewa Łódź są z Klubem na dobre i na złe. Jest to tym bardziej imponujące, że sytuacja związana z koronawirusem nie pozostaje bez wpływu także na rynek pracy, stabilność prowadzenia działalności gospodarczej czy warunki biznesowe. W takiej rzeczywistości postawa kibiców Widzewa Łódź jest jeszcze cenniejsza i godna najwyższego uznania. Dziękujemy za tak wyjątkowe wsparcie Klubu w niełatwym dla wszystkich czasie. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli spotkać się osobiście w Sercu Łodzi, świętując kolejne zwycięstwa drużyny!" - czytamy na stronie Widzewa.

Widzew zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w pierwszej lidze. Do szóstego, które gwarantuje grę w barażach o ekstraklasę, traci siedem punktów, ale ma do rozegrania jeszcze zaległy mecz z Odrą Opole.