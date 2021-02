Widzew może trafić w ręce zagranicznego inwestora! "Jeden ze współwłaścicieli Numancii"

Około 20 mln złotych. Tyle miałby za akcje Widzewa zapłacić Moises Israel Garzon. To znany w Hiszpanii biznesmen i prawnik. Absolwent madryckiego uniwersytetu, ekspert w dziedzinie marketingu sportowego, który współpracuje z Hiszpańskim Komitetem Olimpijskim (COE), a także jest prezesem i jednym ze współwłaścicieli drugoligowej Numancii.

"Do sprzedaży Widzewa jeszcze daleka droga"

Zdaniem serwisu meczyki.pl rozmowy na temat przejęcia klubu się toczą i są zaawansowane. Co innego twierdzi jednak łódzki oddział "Gazety Wyborczej" - Klubu nie sprzedaje się ot tak. To złożony proces. Owszem, mamy sygnały, że Garzon interesuje się Widzewem, ale nie było nawet na ten temat konkretnych rozmów - mówi anonimowe źródło cytowane przez gazetę.

Wiadomo, że do kupna Widzewa potrzebna byłaby zgoda stowarzyszenia RTS, które jest właścicielem klubu. "GW" informuje, że rozmawiało z trzema członkami stowarzyszenia i żaden z nich nic nie wie, jakby miało dojść do sprzedaży klubu Garzonowi. - On w ogóle szukał klubu w Polsce. Wcześniej zainteresowany był przejęciem GKS Tychy, ale nic z tego nie wyszło. Do sprzedaży klubu jemu czy komukolwiek innemu jest jednak bardzo daleka droga - mówi "GW" jeden z członków stowarzyszenia RTS.

Widzew w zeszłym sezonie awansował do pierwszej ligi. Aktualnie zajmuje 13. miejsce w tabeli. A do szóstego, które uprawnia do gry w play-offach o ekstraklasę, traci osiem punktów.