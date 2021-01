Oficjalnie: Michał Masłowski podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec

Masłowski jest trzykrotnym reprezentantem Polski, który od lipca pozostawał bez klubu. Wcześniej wychowanek Strzelinianki Strzelin reprezentował przez trzy lata barwy chorwackiego HNK Gorica, a także klubów ekstraklasy - Zawiszy Bydgoszcz, Legii Warszawa i Piasta Gliwice. W polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 87 meczów, w których strzelił 11 goli.

Masłowski podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec

- Zagłębie to klub o bogatej tradycji. Pochodzę z Dolnego Śląska i tata wpajał mi wiedzę o polskich klubach, o Sosnowcu. Stąd moja znajomość Zagłębia. Ostatnie kilka miesięcy leczyłem się, jestem już do treningu, ale potrzebuję wprowadzenia. Niebawem czekają mnie treningi na full. Co mogę obiecać kibicom Zagłębia? Na pewno nieustępliwość, wszechstronność, bo mogę grać na różnych pozycjach, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. Mogę też obiecać dużo walki, moim atutem jest na pewno obycie boiskowe - powiedział Masłowski po podpisaniu kontraktu, cytowany przez stronę oficjalną Zagłębia.

Zagłębie Sosnowiec po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Piłkarze Kazimierza Moskala zdobyli tylko 11 punktów i o dwa wyprzedzają będącą na jedynym spadkowym miejscu Resovię.

