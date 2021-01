Była prezes Widzewa Łódź komentuje niespodziewane odwołanie. "Dlatego nie zgodziłam się podać do dymisji"

Od 1 stycznia 2021 roku łódzki Widzew ma nowego prezesa. Odwołaną przez radę nadzorczą Martynę Pajączek zastąpił na tym stanowisku Piotr Szor. - Jeżeli rada chciała mnie odwołać, to miała do tego prawo, ale ja miałam plan, zadania do wykonania i nie byłam w takim momencie życia, że chciałam odchodzić. Nie widziałam do tego powodu, dlatego nie zgodziłam się podać do dymisji - mówi w wywiadzie z Interią była już prezes klubu z Łodzi.

