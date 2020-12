Drużyna z czołówki I ligi zwolniła trenera. "Musieliśmy podjąć trudną decyzję"

Ireneusz Mamrot trenerem Arki Gdynia został w maju tego roku. Od tamtej pory prowadził drużynę w 30 spotkaniach, z których wygrał 14. Zanotował także 8 remisów i 8 porażek, a w aktualnym sezonie I ligi jego zespół zajmował 5. miejsce i cały czas liczył się w walce o awans do ekstraklasy, mając tylko trzy punkty straty do 2. zespołu.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]