Dwie czołowe drużyny 1. ligi odjeżdżają rywalom! Ogromna przewaga

ŁKS Łódź w sobotę pokonał GKS Jastrzębie 3:0, odnosząc 10. zwycięstwo w tym sezonie - spadkowicz z ekstraklasy jest jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie (ma też jeden remis). Bruk-Bet Termalica pokonał za to na wyjeździe Miedź Legnicę 3:2, dzięki czemu ma 30 pkt. Kolejne drużyny są daleko w tyle - 3. Górnik Łęczna ma 24 pkt, 4. GKS Tychy 20 pkt (ale rozegrał o jeden mecz więcej), a 20 pkt ma również Odra Opole. Na dalszych miejscach znajdują się Arka Gdynia i Radomiak Radom (po 18 pkt), a 8. jest Widzew Łódź z 16 pkt w 12 spotkaniach - ekipa Enkeleida Dobiego jest niepokonana od pięciu meczów. W najgorszej sytuacji znajduje się Sandecja Nowy Sącz, która z 1 pkt w 11 meczach zajmuje ostatnie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Debiutant w kadrze nie zawiódł Brzęczka. "Dał sygnał trenerowi"

Arka Gdynia - GKS Bełchatów 1:2

Gdynianie po efektownej wygranej w Nowym Sączu chcieli podtrzymać serię. Ta sztuka jednak się nie udała. Goście na prowadzenie wyszli w 20. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Przemysław Zdybowicz. W 51. minucie ten sam zawodnik zdobył kolejnego gola i niespodzianka była coraz bliżej. Drużyna z Bełchatowa mogłą podwyższyć prowadzenie, jednak brakowało szczęścia lub dobrze interweniował bramkarz. W 74. minucie rzut karny na bramkę wykorzystał Juliusz Letniowski i u gospodarzy odżyła nadzieja, jednak tylko na tyle było stać Arkę w piątek.

Piłkarz San Marino popłakał się po historycznym sukcesie. "Dedykuję ten mecz całemu krajowi"

Chrobry Głogów - Stomil Olsztyn 3:0

Wydawało się w pierwszej połowie, że to goście są blisko zdobycia bramki, jednak po jednym ataku rzut karny wywalczyli gospodarze, którzy wykorzystali ten stały fragment gry i na przerwę schodzili z prowadzeniem. W 62. minucie kapitalną akcją w polu karnym Stomilu popisał się Mikołaj Lebedyński, który później pewnym strzałem pokonał Skibę. Wynik meczu z rzutu karnego ustalił Maksymilian Banaszewski i to gospodarze mogli cieszyć się z wygranej.

GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź 0:3

ŁKS nie zatrzymuje się. Tym razem łodzianie wygrali w Jastrzębiu. W 18. minucie Antonio Dominguez zdobył kapitalną bramkę z dystansu, a do przerwy żadna bramka już nie padła. Goście ponownie przyśpieszyli w 76. minucie. Tomasz Nawotka wykorzystał błąd Mariusza Pawełka i było już niemal pewne, że ŁKS wygra kolejne spotkanie. W końcówce meczu wynik ustalił z rzutu karnego Łukasz Sekulski.

Puszcza Niepołomice - Odra Opole 1:0

Pierwsza połowa w Niepołomicach zakończyła się bezbramkowym remisem. W 66. minucie Odra była bardzo blisko objęcia prowadzenia, ale Bonecki trafił prosto w bramkarza, a gospodarze wykorzystali to chwilę później, kiedy na listę strzelców wpisał się Jakub Serafin. Puszcza wygrała zatem czwarty domowy mecz, a Odra zanotowała drugą porażkę z rzędu.

Anglia i Liverpool w żałobie. Ray Clemence nie żyje

Widzew Łódź - Apklan Resovia 2:0

W pierwszej połowie w Łodzi działo się bardzo wiele, jednak obie drużyny były nieskuteczne. Pierwszy gol padł dopiero w 65. minucie, kiedy to Patryk Mucha w sytuacji sam na sam umieścił piłkę w bramce. Pomocnik Widzewa na boisku zameldował się dosłownie kilkadziesiąt sekund przed bramką. Pod koniec meczu wynik ustalił Marcin Robak, który sfinalizował składną akcję gospodarzy.

Radomiak Radom - Zagłębie Sosnowiec 0:0

W debiucie na ławce Zagłębia Kazimierz Moskal zdobył jeden punkt. W 19. minucie goście mogli przegrywać, bo piłka znalazła się w ich bramce, ale sędzia odgwizdał faul na bramkarzu. Pod koniec pierwszej połowy Filip Karbowy trafił w słupek. W 62. minucie Damian Jakubik dostał czerwoną kartkę i gospodarze grali w osłabieniu, czego nie wykorzystali goście i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz 1:0 (1:0)

Mniej udany debiut zanotował Dariusz Dudek na ławce Sandecji, która przegrała w Kielcach. W 19. minucie Wiktor Długosz po akcji na skrzydle oddał piłkę do Jacka Kiełba, a ten pokonał golkipera gości. Tuż przed przerwą zagotowało się w polu karnym gospodarzy, jednak goście nie potrafili zdobyć gola. Po wznowieniu gry Michał Walski był bliski wykorzystania błędu bramkarza gospodarzy, jednak jeden z obrońców w ostatniej chwili przybył z pomocą.

Koronawirusowe "alkomaty" dają nadzieję na powrót normalności. 30 sekund i gotowe

Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica 2:3

Szalony mecz miał miejsce w Legnicy. Emocje rozpoczęły się w drugiej połowie, kiedy padły wszystkie bramki. Najpierw na prowadzenie gości wyprowadził Kacper Śpiewak, a chwilę później był już remis, kiedy to Szymon Matuszek po rzucie rożnym główką skierował futbolówkę do bramki. Taki stan nie trwał jednak długo, bo Śpiewak był faulowany w polu karnym, a jedenastkę wykorzystał Piotr Wlazło, który... kilka minut później faulował we własnym polu karnym i znowu był remis. W 77. minucie Martin Zeman kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego znów dał "Słonikom" prowadzenie, a Miedź mogła wyrównać w doliczonym czasie gry, kiedy ponownie otrzymała rzut karny. Tym razem jednak Tomasz Loska wyczuł Kamila Zapolnika i zapewnił swojej drużynie komplet punktów.

Górnik Łęczna - GKS Tychy 1:1

W Łęcznej gole padły również w drugiej połowie. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 54. minucie, kiedy piłkę w bramce umieścił Kalinkowski. Goście wyrównali bardzo szybko, kiedy w zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Nedić. Gospodarze próbowali do ostatnich sekund zdobyć gola na wagę trzech punktów, ale się im to nie udało.