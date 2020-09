Lider 1. ligi wygrał szósty mecz z rzędu! Odwrócił losy spotkania i ma komplet punktów

W 10. minucie spotkania Patryk Makuch strzelił gola na 1:0, przez co ŁKS Łódź po raz pierwszy w tym sezonie musiał odrabiać straty. Podopieczni Wojciecha Stawowego poradzili sobie jednak z tym zadaniem, strzelając trzy gole jeszcze do przerwy - w 16. minucie gola na 1:1 strzelił Łukasz Sekulski, a w 27. i 44. minucie do bramki gospodarzy trafiał Pirulo.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech ma spore szanse na awans

Korona Kielce nie wygrała od czterech spotkań

Po raz pierwszy w tym sezonie punkty stracił Górnik Łęczna, który zremisował 1:1 z Chrobrym Głogów (tracąc przy okazji dopiero drugiego gola w tym sezonie). Bardzo słabo spisuje się Korona Kielce - spadkowicz z ekstraklasy przegrał 0-3 z Bruk-Betem Termaliką Niecieczą, nie wygrywając żadnego z ostatnich czterech spotkań. Kielczanie zdobyli sześć punktów w sześciu meczach i zajmują 13. miejsce w tabeli.

Fatalnie wygląda sytuacja Sandecji Nowy Sącz, która przegrała ze Stomilem Olsztyn aż 1:4. Sandecja nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu, przegrywając wszystkie sześć spotkań z bilansem bramkowym 4:16. Nie zajmuje jednak ostatniego miejsca, bo jeszcze gorsze jest GKS Jastrzębie z bilansem 3:12.

Liderem 1. ligi jest ŁKS Łódź z 18 punktami. Wyprzedza drugi Bruk-Bet Termalikę oraz trzecią Odrę Opole o trzy punkty, ale te drużyny mogą zostać wyprzedzone przez Górnik Łęczna (13 pkt) i Arkę Gdynia (12 pkt), które rozegrały po pięć spotkań, czyli o jedno mniej od czołowej trójki.