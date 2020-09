Kibice czekali na ten mecz latami! Gdzie i kiedy obejrzeć Widzew - ŁKS? Transmisja TV, stream online

Warto wspomnieć, że ostatnie derby Łodzi miały miejsce 17 maja 2017 roku w ramach 29. kolejki III ligi. W ostatnim spotkaniu Widzewa z ŁKS-em nie wyłoniono zwycięzcy, a mecz zakończył się remisem 0:0. Po trzech latach przerwy oba kluby wracają na stadion przy Alei Piłsudskiego 138, aby zmierzyć się w Fortuna 1. Lidze. Środowy mecz będzie rywalizacją spadkowicza z beniaminkiem.

Spadkowicz z Ekstraklasy z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi. Czy derby Łodzi przyniosą wiele emocji?

Zdecydowanym faworytem na papierze jest zespół ŁKS-u Łódź, który po zeszłorocznym awansie do Ekstraklasy nie utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jednak start obecnego sezonu może zaliczyć do udanych. W pierwszych dwóch spotkaniach zespół Wojciecha Stawowego zdobył sześć punktów, strzelając siedem goli i nie tracąc ani jednej bramki. Obecnie ŁKS zajmuje pozycje wicelidera Fortuna 1 Ligi, mając o jedno spotkanie mniej od obecnego lidera Bruk-Betu Nieciecza.

- To na pewno inny mecz, niż wszystkie te, które się rozgrywa w lidze. Bardzo ważny jest prestiż. Ten mecz dla naszych kibiców jest szczególnie ważny, dlatego chcemy jeszcze bardziej zagrać właśnie dla nich. Przygotowujemy się do tego meczu bardzo solidnie, ale tak samo jak do każdego innego. Nie budujemy jakiejś sztucznej, niepotrzebnej presji, choć mamy świadomość swojego potencjału - oznajmił na konferencji prasowej Wojciech Stawowy.

Natomiast tegoroczny beniaminek I ligi od rozpoczęcia sezonu nie radzi sobie najlepiej. Widzew Łódź ma statystyki z goła odwrotne od środowego przeciwnika. Przez dwie porażki w pierwszych meczach ligowych, drużyna zajmuje 18. miejsce w tabeli, z bilansem jednego gola strzelonego oraz aż siedmiu straconych. Dwa przegrane spotkania na początku sezonu z pewnością nie wpływają pozytywnie na morale zespołu, dlatego szkoleniowiec Widzewa przed derbami Łodzi zapowiedział zmiany w składzie.

- Będziemy musieli zostawić na boisku nie tylko zdrowie, ale też serce, duszę i wątrobę. O roszadach w drużynie pierwsi dowiedzą się zawodnicy. Na pewno będą zmiany w składzie, od tego jest trener, by reagować. Mamy alternatywę na każdej pozycji. Po to mamy ponad dwudziestu zawodników w kadrze, żeby móc na nich liczyć - powiedział Enkeleid Dobi.

Fortuna 1 Liga: Widzew Łódź - ŁKS Łódź. Gdzie i kiedy obejrzeć derby łodzi? Transmisja TV, stream online, na żywo

Początek spotkania 2. kolejki Fortuna 1 Ligi między Widzewem Łódź a ŁKS-em zaplanowano na środę (16 września) o godz. 19:10. Transmisję na żywo z derbów Łodzi będzie można oglądać na antenie Polsat Sport News. Mecz będzie także dostępny w serwisie internetowym Ipla.tv po wykupieniu odpowiedniego abonamentu.