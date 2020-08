Wraca I liga. Hit na początek. "Będą chcieli jak najszybciej wrócić"

GKS Jastrzębie - Arka Gdynia - 28 sierpnia, godz. 17:00

Sezon zainaugurujemy starciem GKS z Arką Gdynia, która w poprzednim sezonie występowała jeszcze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Spotkanie zostanie rozegrane we Włodzisławiu Śląskim, ponieważ na obiekcie gospodarzy trwa montaż podgrzewanej murawy. Wydaje się, że faworytem tego spotkania będą goście, którzy na papierze mają mocny skład jak na pierwszoligowe warunki. Do zespołu dołączyli m.in. Szymon Drewniak, Arkadiusz Kasperkiewicz, Bartosz Kwiecień, Kamil Mazek czy Michał Marcjanik. Dużo rotacji było także w GKS i ich dyspozycja stoi pod znakiem zapytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Odra Opole - ŁKS Łódź - 28 sierpnia, godz. 17:40 (Polsat Sport)

W kolejnym spotkaniu również zagra spadkowicz z ekstraklasy. ŁKS na wyjeździe zmierzy się z Odrą Opole, która mimo że walczyła do końca o utrzymanie w Fortuna 1 Lidze to prezentowała bardzo wysoką, równą formę i mimo że początek sezonu w wykonaniu klubu z Opola był bardzo słaby to udało się tam zrealizować cel, jakim było utrzymanie. Podobnie, jak w przypadku Arku, wydaje się, że to ŁKS ma mocniejszą kadrę, jednak Odra w lipcu udowodniła, że potrafi odbierać punkty drużyną, które są faworytami i walczą o awans.

Radomiak Radom - Widzew Łódź - 29 sierpnia, godz. 12:40 (Polsat Sport)

Hitowe starcie szykuje się na początek soboty. Radomiak, który grał w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, zmierzy się z Widzewem Łódź, niedawnym drugoligowcem. Krótki okres przygotowawczy był intensywny zarówno w Radomiu, jak i w Łodzi, gdzie doszło do wielu zmian - w Radomiaku głównie w kadrze zawodniczej. W Widzewie Łódź pożegnał się natomiast trener Marcin Kaczmarek, a przyszedł Enkeleid Dobi.

Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz - 29 sierpnia, godz. 16:00

Sobotnie popołudnie minie nam pod znakiem meczu legniczan z nowosądeczanami. Sandecja w pięciu ostatnich meczach przeciwko Miedzi nie potrafiła zachować czystego konta. Natomiast pięć ostatnich wyjazdów w Fortuna 1 Lidze dla nowosądeczan zaowocowało tylko jednym punktem. Sandecja przegrała nawet z Wigrami Suwałki, które z kretesem spadły z ligi. Miedź w poprzednim sezonie strzeliła dosyć sporo, bo 50 bramek. Co ciekawe wygrała i przegrała dokładnie tyle samo pierwszych, jak i drugich połów – po 15. W obu drużynach zmienili się trenerzy. Zobaczymy dla kogo debiut w lidze okaże się szczęśliwszy.

Górnik Łęczna - GKS Bełchatów - 29 sierpnia, godz. 17:00

Bełchatowianie, którzy przeszli prawdziwą rewolucję kadrową, zmierzą się z beniaminkiem z Łęcznej. GKS w pierwszym oficjalnym meczu tego sezonu stracił aż sześć bramek. W poprzednim zaś zespół z Bełchatowa tracił 1,30 bramki na mecz,

podczas gdy strzelał zaledwie jedną bramkę na spotkanie. Co ciekawe, średnia wieku całej kadry zespołu gości to zaledwie 21,7 lat. Poprzedni sezon udowodnił, że drużyny, które są beniaminkami mogą dużo namieszać w Fortuna 1 Lidze. Tą drogą będzie chciał pójść Górnik, który wygrał rozgrywki na trzecim poziomie rozgrywkowym i z pewnością jest rozpędzony.

Puszcza Niepołomice - Resovia Rzeszów - 29 sierpnia, godz. 19:00

Resovia do Fortuna 1 Ligi awansowała po meczach barażowych, gdzie dwukrotnie do wygranych potrzebowała rzutów karnych. Puszcza Niepołomice to z kolei rewelacja rozgrywek w momencie ich wznowienia w czerwcu i lipca. Podopieczni Tomasza Tułacza wygrywali mecz za meczem i w pewnym momencie mogli realnie myśleć o grze w barażach. Ostatecznie jednak zajęli miejsce w środkowej części tabeli. W sobotnim meczu faworytem będzie Puszcza, która jest już doświadczonym pierwszoligowcem, ale z pewnością Resovii nie można skreślać.

GKS Tychy - Stomil Olsztyn - 29 sierpnia, godz. 19:00

Tyszanie zaliczyli przeciętną końcówkę sezonu 2019/2020, wygrywając tylko jedno z pięciu ostatnich meczów tamtej kampanii. Na powitanie nowego sezonu ulegli także w Pucharze Polski ekipie Wisły Płock, do tego przegrywając mecz towarzyski z ligowym rywalem, Widzewem Łódź. Stomil, jeśli chodzi o wyjazdy, nie może się jednak pochwalić dobrą formą. Olsztynianie wygrali tylko jeden z ostatnich pięciu wyjazdowych starć w ramach Fortuna 1 Ligi.

Bruk-Bet Termalica - Zagłębie Sosnowiec - 29 sierpnia, godz. 20:00

Sobotę zakończy starcie dwóch dobrze znanych nam zespołów. Czterokrotnie stanęły przeciwko sobie te dwie drużyny, a dwukrotnie w ramach rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Obie ekipy dwa razy wygrywały i dwa razy przegrywały pojedynki między sobą. W poprzednim sezonie ekipa z Niecieczy oddawała średnio aż 5,9 niecelnego strzału na spotkanie. Do tego aż połowa goli dla Termaliki padła po 60. minucie gry. Zawodnicy Zagłębia za to dość często faulowali swoich rywali – średnio prawie 19 razy na mecz. Czy i tym razem zobaczymy tyle przewinień?

Chrobry Głogów - Korona Kielce - 29 sierpnia, godz. 12:40 (Polsat Sport)

W niedzielę swój inauguracyjny mecz rozegra ostatni ze spadkowiczów. Korona Kielce pojedzie do Głogowa zmierzyć się z tamtejszym Chrobrym. Głogowianie w poprzednim sezonie szczególnie często tracili bramki w drugiej połowie, jeśli chodzi o mecze domowe. Kielczanie zaś w ekstraklasie tracili średnio 1,63 bramki na wyjazdach. Zapowiada nam się ciekawy mecz, w którym ciężko wskazać faworyta