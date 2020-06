Zostali wiceliderem I ligi, choć pół meczu grali w dziesiątkę. Zdecydował kuriozalny gol

Pod koniec pierwszej połowy Jonatan Straus, 25-letni obrońca Stomilu, strzelił gola samobójczego. Michał Żyro zagrał mocną piłkę w pole karne, a ta niefortunnie odbiła się od Strausa i zmyliła bramkarza. Tuż po zmianie strony wydawało się jednak, że drużyna z Olsztyna wróci do gry, bo już w 46. minucie Mateusz Bodzioch sfaulował Sebastiana Sobczaka i został ukarany drugą żółtą kartką.

Ale choć wicelider I ligi grał w osłabieniu, to dotrwał do ostatniego gwizdka bez straty gola. Po 26. kolejkach Stal Mielec ma 51 punktów, czyli tyle co lider - Podbeskidzie. Z kolei Stomil Olsztyn zajmuje 12. lokatę. W następnej kolejce Stal zagra na wyjeździe z GKS Bełchatów, zaś Stomil zmierzy się z Wigrami Suwałki.

Stal Mielec ostatni raz w ekstraklasie grał w 1995 roku. Najlepszy okres klubu to lata 70., gdy Stal dwukrotnie zdobywała mistrzostwo kraju.