Trener rozwiązał kontrakt z klubem z Fortuna 1. Ligi! "Sytuacja bardzo niepokoi"

20 marca 2004 GKS Bełchatów - Tłoki Gorzyce 1:0

Sędzią tego meczu był Grzegorz Sz. Przed spotkaniem kontaktował się z nim kilka razy Krzysztof Z., który zaproponował w czasie jednej z rozmów 10 tys. zł za korzystny dla GKS wynik. Arbiter propozycję przyjął. Krzysztof Z. o ustaleniach poinformował trenera Mariusza K. i zastrzegł, że sędzia będzie chciał dostać pieniądze w dniu meczu. Tak też się stało, arbiter dostał pieniądze po spotkaniu na korytarzu budynku klubowego. Krzysztof Z., Mariusz K. i Grzegorz Sz. przyznali się do zarzutów. Grzegorz Sz. został już skazany przez sąd w Radomsku (27 maja 2014)

3 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Polar Wrocław 4:1

Sędzią głównym meczu był Piotr K. z Katowic, a obserwatorem Jacek P. Krzysztof Z. gdy dowiedział się kto będzie arbitrem poprosił o pomoc kolegę - warszawskiego sędziego Grzegorza G., który obok Fryzjera był jednym z głównych pośredników w ustawianiu meczów w Polsce. Grzegorz G. skontaktował się z wpływowym działaczem ze Śląska - Marianem D., a następnie z Piotrem K. Podczas kolejnych rozmów zaproponował mu pieniądze za korzystny dla GKS wynik. Arbiter przyjął propozycję, o czym Grzegorz G. poinformował Krzysztofa Z., a ten Mariusza K. Pieniądze miały trafić do Piotra K. zaraz po meczu. Jeszcze przed meczem Krzysztof Z. skontaktował się z obserwatorem i zaproponował mu 5 tys. zł za wystawienie wysokiej noty sędziemu meczu, który dopiero zaczynał prowadzić mecze w II lidze i zależało mu na wysokich ocenach. Po meczu Mariusz K. dał 5 tys. sędziemu oraz kolejne 5 tys. Krzysztofowi Z. dla obserwatora. Do przekazania pieniędzy doszło w Krakowie.

Piotr K. i Krzysztof Z. przyznali się do zarzutów. Wobec tego pierwszego zapadł już wyrok.

24 kwietnia 2004 RKS Radomsko - GKS Bełchatów 0:1

Sędzią głównym meczu był Andrzej K. z Częstochowy. I tym razem Krzysztofowi Z. pomagał w złożeniu propozycji korupcyjnej Grzegorz G. Do przekazania obiecanych pieniędzy - 5 tys. zł doszło dzień później.

Andrzej K. spotkał się z Krzysztofem Z. w Łodzi.

Krzysztof Z. przyznał się do zarzutu.

29 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Arka Gdynia 6:1

Sędzią głównym był Marek K. Ten arbiter, zawsze gdy sędziował mecze GKS to otrzymywał propozycje korupcyjne. I tym razem ustawienie meczu Mariusz K. zlecił Krzysztofowi Z., a ten poprosił o pomoc Grzegorza G. Oferta wynosiła co najmniej 5 tys. zł. za zwycięstwo drużyny z Bełchatowa. Marek K. przyznał się do zarzutu. Został już skazany (w styczniu 2014) przez sąd w Tarnowskich Górach.