To nie był wielki mecz, nie było wymiany ciosów i zwrotów akcji. Podbeskidzie Bielsko-Biała zasłużenie ograło Wartę Poznań w hicie 1. ligi i jest na najlepszej drodze do ekstraklasy. Zespół Krzysztofa Brede świetnie wszedł w mecz. Był atak, był pressing i gol już w 8. minucie. Michał Rzuchowski dostał piłkę w polu karnym, zwiódł obrońców i pięknym mierzonym strzałem nie dał szans na skuteczną interwencję Adrianowi Lisowi.

Po golu środkowego pomocnika Podbeskidzia obraz gry nieco się zmienił. Podbeskidzie cofnęło się, oddało inicjatywę Warcie i czekało na kontrataki. Te były groźne, co świetnie obrazuje liczba strzałów w pierwszej połowie - Podbeskidzie: 11, Warta 1. Ale ten jeden w wykonaniu zespołu Piotra Tworka był poprzedzony świetną akcją. Była wymiana kilku podań, było wycofanie piłki przed pole karne i był strzał wprost w ręce Martina Polacka.

Warta Poznań musiała grać w osłabieniu. Niesłusznie

Warta walczyła, wierzyła, ale właściwie tylko do 44. minuty, kiedy Bartosz Kieliba, kapitan poznańskiego klubu, wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę. I o ile pierwsza była zasłużona, to druga już nie. Środkowy obrońca Warty nie dotknął wychodzącego na czystą pozycję Marko Roginicia, ale sędzia Sebastian Krasny tego nie dostrzegł i wyrzucił go z boiska.

Grające z przewagą jednego zawodnika Podbeskidzie kontrolowało mecz, konstruowało kolejne akcje, ale drugiego gola strzeliło po stałym fragmencie gry. Łukasz Sierpina świetnie dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, a Bartosz Jaroch strzałem głową wbił ją do siatki. Zwycięstwo drużyny z Bielska-Białej mogło i powinno być wyższe, ale Adrian Lis w świetnym stylu obronił w drugiej połowie strzały Kamila Bilińskiego i Mateusza Sopoćki.

Podbeskidzie Bielsko-Biała jest po 22. meczach liderem Fortuna 1. ligi. Ma 43 punkty, tyle samo co Warta Poznań, ale lepszy bilans. Trzecia Stal Mielec traci do drużyny Krzysztofa Brede dwa punkty, ale jeżeli Podbeskidzie utrzyma impet, to tylko katastrofa odbierze mu powrót do ekstraklasy po czterech latach. Forma jest, pewność jest, stadion jest, brakuje jeszcze tylko kilkunastu punktów.

