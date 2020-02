debordian godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Czemu w artykule nie ma słowa o tym, że przyczyną stanu rzeczy jest to, że wycofało się PGE ze sponsorowania klubu, a postanowiło wspierać Stal Mielec. Przecież to jest skandaliczne, że mieszkańcy Bełchatowa (bo to z wypracowanej przez nich pracy szła kasa na klub) będą wspierać klub z Mielca.



Oczywiście nigdy nie powinno być tak, że państwowe spółki wspieraja kluby piłkarskie, bo potem to się tak kończy.