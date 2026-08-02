Hiszpanie nie zapominają o Robercie Lewandowskim. "Niesamowite"

Robert Lewandowski strzelił swoje pierwsze gole w barwach Chicago Fire na poziomie Major League Soccer. Polak zaliczył dublet, dzięki któremu Fire pokonało 2:1 Charlotte FC. - Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość. Robert jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę - mówił Gregg Berhalter, trener Fire, na pomeczowej konferencji prasowej.

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Hiszpanie odnotowali to, co zrobił Lewandowski. "Zaczyna odciskać swoje piętno"

Lewandowski spędził cztery ostatnie lata w Barcelonie. Naturalnie hiszpańskie media nie zapomniały o istnieniu Polaka i odnotowały jego ostatni wyczyn na amerykańskich boiskach.

"Gwiezdny debiut Lewandowskiego w Chicago. Na debiut Roberta przybyło ponad 32 tys. kibiców, a były piłkarz Barcelony odpowiedział wspaniałymi dwoma golami, otwierając drogę do powrotu Fire. Znakomita gra Lewandowskiego pozwala Fire nadrobić stratę do trzech najlepszych drużyn Konferencji Wschodniej" - pisze dziennik "Mundo Deportivo".

"To, co robi Lewandowski, jest niesamowite. Lewandowski już robi różnicę. W wieku 37 lat polski napastnik wciąż udowadnia, że ma instynkt strzelecki, jakim może pochwalić się niewielu. Lewandowski już zaczyna odciskać swoje piętno w Stanach Zjednoczonych. Jego adaptacja w MLS przebiega zgodnie z planem, a poza tym odwdzięczył się kibicom wspaniałym występem" - dodaje kataloński "Sport".

Lewandowski czuje się dobrze w USA. "Jestem pod pozytywnym wrażeniem"

Lewandowski przyznaje wprost w pomeczowych wypowiedziach, że bardzo czekał na swoje pierwsze gole w Chicago Fire i dobrze czuje się w nowym miejscu.

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- Za każdym razem, gdy trafiam do nowego klubu, czekam na pierwszego gola. Ważne jest dla mnie, by pokazać, że tu jestem, strzelić gola i wygrać mecz. Myślę, że to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i mnie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. To był mój pierwszy mecz w Chicago. Bardzo mi się tu podoba. Ludzie są bardzo mili dla mnie. Nie tylko w szatni i w klubie, ale i na ulicach miasta. Jestem pod naprawdę pozytywnym wrażeniem - wytłumaczył Lewandowski.

Przez kilkanaście najbliższych dni Chicago Fire będzie rywalizować w turnieju Leagues Cup, w którym udział biorą zespoły z USA, Meksyku i Kanady. Fire zagra w fazie grupowej z Necaxą (07.08, godz. 02:30), Santos Laguną (10.08, godz. 02:00) i Cruz Azul (14.08, godz. 03:00).