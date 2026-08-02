Tak trener Chicago Fire nazwał Lewandowskiego. Coś pięknego

Robert Lewandowski strzelił swoje dwa pierwsze gole w Major League Soccer. Po porażkach 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City przyszło wyczekiwane zwycięstwo. Chicago Fire pokonało 2:1 Charlotte FC, mimo że przegrywało 0:1 od 18. minuty. Najpierw Lewandowski strzelił gola, uderzając płasko piłkę sprzed pola karnego rywala, a potem wykorzystał podanie od Robina Loda w polu karnym Charlotte. Lewandowski został czwartym piłkarzem w historii Chicago Fire, który strzelił co najmniej dwa gole w domowym debiucie. Wcześniej dokonali tego Frank Klopas (1998), Andy Herron i Tomasz Frankowski (obaj w 2008).

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Trener Chicago Fire chwali Lewandowskiego. "To po prostu wysoka jakość"

Pochwały w kierunku Lewandowskiego płyną ze wszystkich stron. Bardzo pozytywnie nt. występu Roberta przeciwko Charlotte wypowiedział się Gregg Berhalter, trener Chicago Fire.

- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość. Robert jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę. Co najważniejsze, w polu karnym jest absolutnie zabójczy. Miejmy nadzieję, że to początek i strzeli jeszcze więcej goli - powiedział.

Berhalter zwrócił też uwagę na to, jak Lewandowski wszedł do nowej drużyny. - Robert jest zaangażowany w to, co się tu dzieje, i to jest najważniejsze. Dba i pokazuje to poprzez swoją komunikację, wysiłek na boisku i na treningach. To profesjonalista najwyższej klasy i wiem, jak bardzo chce wygrać. Częściowo wynika to z faktu, że zdaje sobie sprawę z tego, że to dla niego wielka szansa i chce ją w pełni wykorzystać - dodał trener Chicago Fire.

Lewandowski cieszy się z gry w Chicago. "Jestem pod pozytywnym wrażeniem"

Z mediami rozmawiał także Lewandowski, który przyznał wprost, że bardzo mu się podoba w Chicago i cieszy się z pierwszych bramek w nowym klubie.

- Za każdym razem, gdy trafiam do nowego klubu, czekam na pierwszego gola. Ważne jest dla mnie, by pokazać, że tu jestem, strzelić gola i wygrać mecz. Myślę, że to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i mnie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Cieszę się każdym dniem: stylem życia, klubem i organizacją. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa o klubie. Wszystko działa dobrze i na boisku, i poza nim - tłumaczył Polak.

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- To był mój pierwszy mecz w Chicago. Bardzo mi się tu podoba. Ludzie są bardzo mili dla mnie. Nie tylko w szatni i w klubie, ale i na ulicach miasta. Jestem pod naprawdę pozytywnym wrażeniem miasta, zwłaszcza latem. Wciąż musimy popracować nad kilkoma rzeczami w klubie, ale patrzymy w przyszłość. Mam nadzieję, że w następnym meczu będziemy grać coraz lepiej i będziemy wygrywać - dodał Lewandowski.

Teraz Lewandowski i spółka skupią się na udziale w turnieju Leagues Cup, gdzie grają drużyny z USA, Meksyku i Kanady. Chicago Fire zmierzy się w fazie grupowej z trzema meksykańskimi drużynami: Necaxą (07.08, godz. 02:30), Santos Laguną (10.08, godz. 02:00) i Cruz Azul (14.08, godz. 03:00).