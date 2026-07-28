"Zdrada". Słowa Zahaviego o Lewandowskim dotarły do Hiszpanii

Robert Lewandowski rozstał się z Barceloną z końcem poprzedniego sezonu, kiedy to oficjalnie wygasł jego kontrakt. Polak do samego końca liczył na to, że uda mu się pozostać w Katalonii na jeszcze jeden sezon, ale Barcelona miała inne plany. W związku z tym Lewandowski podpisał dwuletnią umowę z Chicago Fire, choć jego priorytetem przy wyborze nowego klubu była Arabia Saudyjska.

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"Zdrada" Lewandowskiego przez Barcelonę. Hiszpanie reagują na słowa Zahaviego

Hiszpański dziennik "AS" pisze, że Lewandowski został "zdradzony" przez Barcelonę. W ten sposób w Hiszpanii zareagowali na słowa Piniego Zahaviego, agenta Roberta, z ostatniego wywiadu dla portalu WP SportoweFakty.

- Robert chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA. Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. Przecież w styczniu Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole. Robert nie skorzystał z tej oferty, bo pragnął występować w Barcelonie - powiedział Zahavi.

"Polak otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale ją odrzucił, czekając na Barcelonę. Latem nie był już brany pod uwagę" - podsumował "AS".

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Barcelona próbuje znaleźć następcę Lewandowskiego. To jej główny cel

Aktualnie Barcelona stara się odpowiednio zastąpić Lewandowskiego. Do klubu trafił już Anthony Gordon, za którego Newcastle United zainkasowało 80 mln euro, ale Anglik nie jest nominalnym napastnikiem. W związku z tym Barcelona stara się o środkowego napastnika, a na szczycie listy życzeń znajduje się Julian Alvarez z Atletico Madryt.

- Oni nie mogli zapewnić Robertowi gry w podstawowym składzie, co było dla niego ważniejsze nawet od pieniędzy. Znacie go, on zawsze chce grać, stanowić o sile drużyny. Deco i Hansi Flick mieli jednak inną wizję przyszłości Roberta w Barcelonie - tłumaczył Zahavi. - Joan Laporta uwielbia Roberta, naprawdę go kocha! I chciał, żeby Robert grał na Camp Nou jeszcze jeden rok - dodał Izraelczyk.