Robert Lewandowski zupełnie inaczej wyobrażał sobie początek przygody z ligą MLS. Chicago Fire w dwóch pierwszych meczach z udziałem Polaka przegrali 1:3 z New York City oraz 2:3 z Interem Miami. Nasz napastnik wciąż czeka na premierowego gola za oceanem.

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Lewandowski oceniony za pierwsze mecze w MLS. "Presja będzie narastać"

Dyspozycję Polaka w pierwszych meczach ocenili komentatorzy stacji telewizyjnej beIN Sports. W analizie nie kryli, że nowy początek Lewandowskiego jest "trudny", a oczekiwania z tygodnia na tydzień będą tylko rosnąć.

"Mimo że Lewandowski ma za sobą dopiero dwa mecze w MLS, oczekiwania pozostają niezwykle wysokie, a presja będzie narastać. Były gwiazdor Barcelony przybył do Chicago, aby poprowadzić klub w nową erę i stać się jedną z twarzy Major League Soccer. Teraz już uwaga zaczyna się skupiać na tym, kiedy ten skuteczny napastnik w końcu otworzy swoje konto i pomoże Chicago Fire wrócić na zwycięską ścieżkę" - analizują dziennikarze beIN Sports.

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"Drużyna zyskała piłkarza o ogromnej jakości"

Bardzo ciepło o Lewandowskim po ostatnim meczu wypowiedział się trener New York City, Pascal Jansen. Szkoleniowiec rywali Chicago Fire zwrócił uwagę na to, że Polak wniósł ogromną jakość do szatni zespołu z "Wietrznego Miasta".

- Po przyjściu Lewandowskiego drużyna zyskała piłkarza o olbrzymiej jakości. Widać jednak przy tym, że dynamika gry, którą Chicago preferowało wcześniej, została nieco zaburzona i musi znaleźć sposób, by doprowadzać do takich sytuacji, w których Lewandowski jest najbardziej niebezpieczny - stwierdził Jansen.

Drużyna Chicago Fire znajduje się obecnie na 4. miejscu w Konferencji Wschodniej. W następnym meczu drużyna Lewandowskiego zagra na własnym stadionie z Charlotte.