Najdroższy piłkarz Ekstraklasy znowu błysnął! Wystarczyło, że wyjechał z Polski

26 stycznia br. Widzew Łódź pobił transferowy rekord Ekstraklasy i wydał 5,5 mln euro na Osmana Bukariego z Austin FC. Ghańczyk zagrał w ośmiu meczach Widzewa w poprzednim sezonie, ale nie miał ani jednego gola czy asysty. W trakcie poprzednich rozgrywek Bukari opuścił Polskę na pewien czas w związku z wygaśnięciem wizy tymczasowej. Bukari pokazał się z dobrej strony na przedsezonowym obozie Widzewa, ale 16 lipca przeniósł się do Crvenej Zvezdy Belgrad w ramach rocznego wypożyczenia. Bukari grał w tym klubie w latach 2022-2024.

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Pierwszy gol Bukariego w Crvenej Zvezdzie. "Cieszę się, że wróciłem"

Bukari czuje się w Serbii dużo lepiej, niż w Polsce, o czym świadczy jego gra w Crvenej Zvezdzie. Najpierw skrzydłowy zaliczył asystę w meczu z Larne FC (4:0) w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Teraz Bukari błysnął w lidze serbskiej w starciu z Vojvodiną, strzelając gola w 15. minucie tego spotkania. Bruno Duarte dośrodkował piłkę w pole karne, a Bukari pokonał bramkarza rywali, uderzając piłkę głową.

Ostatecznie Crvena Zvezda wygrała ten mecz 3:1, a po golu dołożyli Vasilije Kostov i Dimitrije Sarić. Bukari zszedł z boiska w przerwie, a jego miejsce zajął Franklin Tebo Uchenna. - Pierwszy gol po powrocie smakuje świetnie. Cieszę się, że wróciłem na ten stadion, przed tych kibiców - mówił Bukari po meczu z Vojvodiną.

- To było zasłużone zwycięstwo. Fenomenalnie weszliśmy w mecz i mogliśmy go zamknąć w pierwszej połowie. Gramy co trzy dni, jest gorąco, więc dla mnie najważniejsze było zdobycie trzech punktów. Jestem zadowolony i krok po kroku idziemy do przodu - przekazał Dejan Stanković, trener Crvenej Zvezdy.

Bukari trafił pierwszy raz do Crvenej Zvezdy latem 2022 r. za trzy mln euro z Gentu. Wtedy zagrał w tym klubie 78 meczów, w których strzelił 25 goli i zanotował 20 asyst. Dwa lata później Crvena Zvezda sprzedała go za siedem mln euro do Austin FC. Jeżeli mistrzowie Serbii zechcą wykupić Bukariego z Widzewa, to będą musieli zapłacić około trzech mln euro, o czym poinformował "Dziennik Łódzki".

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Jeżeli Crvena Zvezda awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, to zagra tam z lepszym zespołem z pary Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Szewa. Bliżej awansu jest zespół z Islandii, który pokonał 2:1 Hapoel w pierwszym spotkaniu.