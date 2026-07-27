Klub Cristiano Ronaldo z banem transferowym! To się musiało tak skończyć

Po siedmiu latach przerwy Al-Nassr wróciło na tron w Arabii Saudyjskiej. Sporą zasługę w tym sukcesie miał Cristiano Ronaldo, który strzelił 28 goli i zanotował trzy asysty w 30 meczach. Wydawało się, że ten tytuł popchnie Al-Nassr do kolejnych transferów, ale na razie klub nie dokonał żadnego wzmocnienia. Jedynie doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii, a na jego następcę wybrano Ange'a Postecoglou.

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Al-Nassr nakłada na siebie zakaz transferowy. "Nie będzie żadnych umów"

Lokalna gazeta "Al-Riyadiah" informuje o problemach finansowych Al-Nassr. Okazuje się, że klub ma zadłużenie na poziomie 800 mln riali, co jest równowartością 187 mln euro. W związku z tym państwowy fundusz inwestycyjny (PIF) zareagował i pozbawił władze klubu możliwości działania. Można to nazwać banem na transfery. "Nie będzie żadnych umów, dopóki zarząd nie zapewni płynności finansowej" - czytamy w artykule.

Chodzi tutaj o fakt, że klub nie generuje wielkich przychodów. To oznacza, że najpewniej Al-Nassr będzie musiało sprzedać jakiegoś zawodnika, by znów działać na rynku. PIF wprowadziło plan restrukturyzacji, który będzie opierać się na trzech filarach. Poza generowaniem przychodów Al-Nassr musi szukać nowych sponsorów. PIF rozważa też sprzedaż części udziałów w klubie, co pozwoli na angaż nowego inwestora.

"Celem tych kroków jest zachowanie wartości klubu w kontekście finansowym, a także zapobieganie podwojeniu długu i wzmocnienie przestrzegania obowiązujących zasad zarządzania" - dodaje "Al-Riyadiah". "Sytuacja nie jest tak katastrofalna, jak sugerują niektóre nagłówki" - podsumowuje profil "All About SPL" na portalu X, który zajmuje się futbolem w Arabii Saudyjskiej.

Jeszcze kilkanaście dni temu saudyjskie media podawały, że problemy finansowe Al-Nassr zdążyli już odczuć piłkarze. Część z zawodników otrzymała obniżone pensje za czerwiec, a zarząd pracuje, by wkrótce dokonać kolejnych części tych płatności.

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Jeżeli sytuacja w Al-Nassr szybko się nie zmieni, to rywale mogą im odjechać. Tutaj za głównego faworyta należy wskazywać Al-Hilal, które właśnie wydało blisko 65 mln euro na Crysencio Summerville'a z West Hamu United. Niewykluczone, że nowym bramkarzem Al-Hilal zostanie Marcin Bułka z Neom SC, który ma zastąpić odchodzącego Yassine'a Bounou.