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Były reprezentant dogryzł Lewandowskiemu. "Miałem już 2 gole"

Robert Lewandowski nie zachwycił kibiców Chicago Fire w pierwszych dwóch spotkaniach. Polak wciąż czeka na premierowego gola w MLS. W mediach społecznościowych kapitanowi reprezentacji Polski dogryzł Tomasz Frankowski. Były napastnik amerykańskiego klubu zwrócił uwagę na to, że na starcie przygody z Fire miał dużo bardziej okazały dorobek strzelecki.
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Thomas Salus / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Za Robertem Lewandowskim pierwsze dwa mecze w barwach Chicago Fire. W debiucie Polaka zespół z "Wietrznego Miasta" przegrał 2:3 z Interem Miami, w ostatniej kolejce Fire musieli natomiast uznać wyższość New York City (1:3). Były napastnik Barcelony wciąż czeka na premierowego gola w MLS

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Frankowski wbija szpilkę Lewandowskiemu. "Miałem już 2 gole"

Delikatnie dogryźć Lewandowskiemu w mediach społecznościowych postanowił Tomasz Frankowski. Były reprezentant Polski słusznie zauważył, że po dwóch spotkaniach w barwach Fire miał na koncie już dwa trafienia. 

"W sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS, a Robert wciąż 0" - napisał na portalu X Tomasz Frankowski. 

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Frankowski miał kapitalne wejście do MLS... potem było gorzej 

Tomasz Frankowski faktycznie kapitalnie przywitał się z ligą MLS. Rozpoczął bez gola w starciu z Salt Lake City, ale w następnym meczu z New England Revolution dwukrotnie trafił do siatki. Na tym strzeleckie popisy Polaka za oceanem się jednak zakończyły. Frankowski ostatecznie zagrał dla Chicago Fire 17 meczów, w których zdobył 2 gole. Lewandowski prawdopodobnie szybko przebije taki dorobek. 

Robert Lewandowski kolejną szansę na pierwszego gola w MLS będzie mieć w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 2:30 w nocy czasu polskiego. Chicago Fire zagra na własnym stadionie z Charlotte. Drużyna Polaka jest na czwartym miejscu w ligowej tabeli - z 13 punktami straty do przewodzącego stawce Nashville SC. 

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