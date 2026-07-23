Ekspert nie przebierał w słowach po debiucie Lewandowskiego. "Litości"

Robert Lewandowski doczekał się debiutu w MLS. Polak wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Interem Miami, który ostatecznie zakończył się triumfem zespołu z Florydy wynikiem 3:2. Dublet ustrzelił Luis Suarez, na co reprezentant Polski mógł jedynie popatrzeć. On sam bowiem najbliżej bramki był... nie zaliczając kontaktu z piłką, gdy w powolnym truchcie podbiegał do Rocco Riosa Novo. Bramkarz Interu zanotował fatalny kiks i pozwolił piłce, by ta wturlała się do bramki.

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Lewandowski pod ostrzałem krytyków po debiucie. Ekspert mówi wprost: "Litości"

Sytuacji, w których piłkarze obu zespołów popełniali proste błędy, było na pęczki. A że spotkanie to przywiodło przed ekrany telewizorów wielu Polaków, to oczywiście na kolegów Lewandowskiego spadła fala krytyki. 37-latek zresztą także nie ustrzegł się nieprzychylnych komentarzy.

- Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire wypadł kiepsko. Polak zazwyczaj był odcięty od piłek, często zbiegał do środka pola i później brakowało go w szesnastce Interu. Widać, że potrzebuje czasu, aby wejść na odpowiednie obroty. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty" - pisał Sebastian Staszewski.

Negatywne oceny wystawiały także światowe media. Marca o Lewandowskim pisała następująco: "Wydawał się nie w formie, z trudem adaptując się do szybszego, bardziej chaotycznego tempa MLS. Wykonał kilka gniewnych gestów w stronę kolegów z drużyny, domagając się spokoju i krótkich podań zamiast długich piłek". Każdy medal ma jednak dwie strony, co zauważył były reprezentant USA, a obecnie szanowany ekspert, Janusz Michalik.

- Przez najbliższe kilka tygodni mogę chodzić wszędzie z tą samą przemową, bo wiem, że wszyscy będą mówili dokładnie to samo i trzeba to będzie wszystkim tłumaczyć. Chicago Fire i MLS to nie jest FC Barcelona i La Liga. Poza tym proszę pamiętać, że rozgrywki miały ponad sześć tygodni przerwy, a do tego Lewandowski miał raptem trzy treningi przed swoim debiutem. Dajmy im wszystkim czas i nie oceniajmy radykalnie już teraz. Naprawdę, litości! - powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty.

- MLS to liga na zupełnie innych zasadach. Nikt tutaj nie spina się aż tak na pojedyncze mecze, trenerzy mają więcej spokoju w budowaniu drużyny, bo do play-off awansuje aż dziewięć zespołów, a w końcówce sezonu można wszystko odmienić - podkreślił.

- Jestem przekonany, że Chicago Fire z każdym meczem z Lewandowskim w składzie będzie prezentowało się coraz lepiej i tak samo będzie z formą napastnika. Po prostu trzeba dać im czas i na pewno nie wygłaszać radykalnych tez już po pierwszym spotkaniu. Oglądałem mecze tej drużyny i przed mistrzostwami świata grała naprawdę dobrze. Lewandowski podniesie poziom swoich kolegów i to wszystko będzie wyglądało jeszcze lepiej - dodał, oceniając potencjał nowej drużyny Lewandowskiego.

Zdaniem Michalika, "MLS jest dalej poziomem wyżej od Ekstraklasy". Nie ukrywa jednak, że "nie ma co oczekiwać po drużynach niesamowitej gry obronnej". To może być dobry znak dla "Lewego", który niebawem powinien zacząć wykorzystywać błędy defensorów i zacząć strzelać gole.

Tym bardziej, że taktyki w grze od tyłu często na próżno szukać u Amerykanów. Po zakończonych mistrzostwach świata w meczach rozegranych w ramach MLS padało średnio ponad trzy gole na spotkanie.

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