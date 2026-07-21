Media: Wiadomo, co z pojedynkiem Lewandowski - Messi. Jest decyzja

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire miał nastąpić w zeszłym tygodniu przy okazji starcia z Vancouver Whitecaps. Do pojedynku z ekipą, w której występuje Thomas Mueller, jednak nie doszło. Wszystko ze względu na kłęby dymu, które przywiało do USA z walczącej z pożarami Kanady. Jakość powietrza była na tyle fatalna, że mecz przełożono na 6 października.

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Wszystko jasne. Nie będzie pojedynku Messiego z Lewandowskim

Tym samym kibice zaczęli sobie ostrzyć zęby na wyjazdowe starcie Fire, w którym "Lewy" powinien już zagrać. A słuchając wypowiedzi trenera Gregga Berhaltera, można myśleć, że kapitan reprezentacji Polski pojawi się na murawie już od pierwszej minuty. Rywalem klubu z Wietrznego Miasta będzie naszpikowany gwiazdami Inter Miami.

Z tym że klub Davida Beckhama będzie musiał sobie radzić bez czołowych piłkarzy. Mowa o Lionelu Messim i Rodrigo De Paulu. Obaj piłkarze wprawdzie po zakończeniu mundialu nie wrócili z reprezentacją do Argentyny, tylko od razu udali się z Nowego Jorku do Miami, ale ich występ w meczu przeciwko Chicago Fire jest wykluczony, o czym poinformował ESPN.

Wicemistrzowie świata bowiem dopiero w niedzielę 19 lipca zakończyli zmagania reprezentacyjne, przegrywając z Hiszpanią po dogrywce 0:1. Messi rozegrał 120 minut, zaś De Paul przebywał na murawie przez 70 minut.

FIFPRO, czyli globalna organizacja reprezentująca zawodowych piłkarzy, wezwała do 21-dniowego okresu urlopowego na koniec każdego sezonu ze względów zdrowotnych zawodników. FIFA rozważyła te postulaty w 2025 roku i porozumiała się z organizacją.

"FIFA i związki zawodnicze przeanalizowały nadchodzące wspólne projekty z udziałem światowej organizacji piłkarskiej i organizacji reprezentujących zawodników, koncentrując się szczególnie na odpoczynku i regeneracji zawodników, a także na rozgrywkach w kontekście Międzynarodowego Kalendarza Meczowego (IMC)," powiedziała FIFA w oświadczeniu. „Istnieje zgodność, że musi być co najmniej 72 godziny odpoczynku między meczami, a zawodnicy powinni mieć okres odpoczynku/wakacji trwający co najmniej 21 dni na koniec każdego sezonu" - czytamy.

"Ten okres powinien być zarządzany indywidualnie przez każdy klub i odpowiednich zawodników, w zależności od ich terminarzy meczów i z uwzględnieniem obowiązujących układów zbiorowych" - dodano. Nie jest zatem powiedziane, że Messi i De Paul będą niedostępni przez pełne trzy tygodnie.

Obaj panowie mają jednak nie zagrać ani przeciwko Chicago Fire, ani przeciwko CF Montreal. Co więcej, z informacji ESPN wynika, że Inter poinformował MLS, że ani Messi, ani De Paul nie będą mogli wziąć udziału w starciu MLS All-Star z Liga MX All-Star, gdyż wypada on właśnie w 21-dniowym okresie odpoczynku. Gwiazdy lig amerykańskiej i meksykańskiej mają zmierzyć się 29 lipca.

Choć do pojedynku Lewandowskiego z Messim nie dojdzie, Polak będzie mógł zagrać przeciwko jednemu z najlepszych napastników w historii FC Barcelony, do którego często był porównywany. Mowa o Luisie Suarezie. Urugwajczyk przed przerwą międzysezonową strzelił hat-tricka w starciu z Philadelphią.

Początek meczu Inter Miami - Chicago Fire zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca. Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek o godz. 1:30 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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