Turecki gigant zaatakował dziennikarza. Poszło o transfer Salaha

Choć sezon 2025/26 nie był udany dla Mohameda Salaha i Liverpoolu, to śmiało można założyć, że większość kibiców "The Reds" uroniła łzę, gdy dowiedziała się, że Egipcjanin odejdzie z klubu, w którym stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. W maju zakończyła się trwająca dziewięć lat przygoda "Faraona" z klubem z Anfield Road.

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W jej trakcie Salah zdobył wszystko, co tylko mógł. Z Liverpoolem dwa razy wygrał Premier League, raz sięgnął po Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty, a dwukrotnie zdobywał Puchar Ligi Angielskiej. Cztery razy kończył rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii jako najlepszy strzelec. Łącznie dla "The Reds" zdobył 257 bramek i zanotował 123 asysty.

Salah jednak nie trafi do Turcji? Wojna Besiktasu z dziennikarzem

Mijają jednak kolejne tygodnie, a egipski skrzydłowy wciąż nie związał się z żadnym klubem. Piłkarz odpuścił sobie transfer na Bliski Wschód - prawdopodobnie z uwagi na niespokojną sytuację polityczną. Kilka dni temu jednak nastąpił przełom w sprawie podpisania przez Salaha kontraktu z nowym pracodawcą.

Zdaniem dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu, Egipcjanin miał zaakceptować przedstawione mu warunki umowy przez Besiktas. Doniesienia te potwierdził również Santi Aouna. Wydawało się, że 34-latek lada dzień zostanie ogłoszony jako nowy piłkarz klubu ze Stambułu. Ale nagle pojawił się komunikat, który zaprzecza wszelkim informacjom przekazanym przez tureckiego dziennikarza.

"Informacje publikowane przez dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu w mediach cyfrowych na temat procesów transferowych naszego klubu oraz rzekomych warunków omawianych transferów są całkowicie zmyślone. Wspomniana osoba od dłuższego czasu wprowadza opinię publiczną w błąd, rozpowszechniając wiadomości dotyczące procesów transferowych naszego klubu, które zostały stworzone przy biurku i nie mają absolutnie żadnego związku z rzeczywistością" - czytamy w oświadczeniu Besiktasu.

"Jak podkreślaliśmy już wcześniej, najbardziej rzetelne i przejrzyste informacje dotyczące procesów transferowych naszego klubu są przekazywane kibicom oraz opinii publicznej za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów komunikacji. Po raz kolejny stanowczo prosimy opinię publiczną, a w szczególności naszych kibiców, aby nie dawali wiary żadnym informacjom ani doniesieniom, które nie zostały opublikowane za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów komunikacji" - dodano.

I wydawałoby się, że wątpliwości zostały rozwiane. Sabuncuoglu jednak postanowił odpowiedzieć na zarzuty klubu ze Stambułu. Jak utrzymuje, jego informacje ws. porozumienia pomiędzy Besiktasem a Salahem są prawdziwe.

"Mam ogromny szacunek do Besiktasu, jednak podtrzymuję swoje informacje dotyczące Salaha. Mohamed Salah, o którego transferze do Besiktasu jako pierwszy informowałem w Turcji, osiągnął porozumienie z klubem. Oficjalny podpis pod kontraktem nie został jeszcze złożony. Mam nadzieję, że będzie mi również dane jako pierwszemu przekazać kibicom Besiktasu wiadomość o podpisaniu umowy" - napisał na portalu X.

Sezon 2026/27 na boiskach ligi tureckiej rozpocznie się dla Besiktasu 16 sierpnia. Wcześniej jednak, bo już 23 lipca, piłkarze ze Stambułu zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Ich rywalem będzie duński FC Midtjylland.

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