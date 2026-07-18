Lewandowski jak Messi. "Zrobi z Chicago drugie Miami"

Wiele miesięcy trwała saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego. Jak się okazało - zupełnie niepotrzebnie, bowiem już pierwsze poszlaki prowadziły do informacji o tym, że Polakowi najbliżej jest do wyjazdu z Europy i zamiany Hiszpanii na Stany Zjednoczone. Tak też się stało, 37-letni napastnik został nowym piłkarzem Chicago Fire.

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Lewandowski miał już nawet zadebiutować w MLS, ale starcie przeciwko Vancouver Whitecaps zostało przełożone na 6 października. Wszystko z powodu kłębów dymu, które przywędrowały do Wietrznego Miasta z Kanady, która walczy z gigantycznymi pożarami lasów.

To dlatego Lewandowski trafił do Chicago Fire. "Zróbmy drugi Inter Miami"

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło - po niezbyt hucznej konferencji prasowej z udziałem nowego gwiazdora klub zdecydował się wykorzystać brak dnia meczowego i zaprosić wybrane media na zamknięte, półoficjalne spotkanie z "Lewym" i najważniejszymi osobami odpowiadającymi za Chicago Fire - prezesem Davem Baldwinem, trenerem Greggiem Berhalterem, dyrektorem finansów czy dyrektorem marketingu.

Jednym z dziennikarzy uczestniczących w tym spotkaniu był Jakub Białek z Weszło, który opisał, w jaki sposób Amerykanie zabiegali o Lewandowskiego, skąd spływały kolejne oferty, a także co konkretnie skusiło 37-latka do podpisania gwiazdorskiej umowy w klubie z MLS.

Według relacji Białka, wrażenie na Lewandowskim miał zrobić fakt, iż w połowie czerwca wysłano po niego prywatny samolot. Następnie oprowadzono go po klubie i mieście jak największą gwiazdę. Władze klubu wprost przyznały, że zrobiono to po to, by "Lewy" miał poczucie bycia gwiazdą światowego formatu. Jak widać - udało się. Ale przecież nie tylko Fire zabiegało o względy polskiego napastnika.

- Nie chciałem grać po Barcelonie w żadnym innym europejskim klubie - zdradził jednak Lewandowski już podczas konferencji prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami z kolei wyjawił, że nie chciał także trafić do Arabii Saudyjskiej ze względu na niespokojną sytuację na Bliskim Wschodzie. Patrzył również na innych zawodników, którzy odpuścili sobie transfer do Saudi Pro League, podając za przykład Mohameda Salaha.

Fire z kolei od samego początku zamierzało zrobić z Lewandowskiego twarz nowego projektu. Nie bez powodu zakupiono tzw. discovery rights, a więc wyłączne na amerykańskim rynku prawa do negocjacji z piłkarzem. Ponadto Gregg Berhalter, który jest niesamowitym fanem "Lewego", miał zaproponować zawodnikowi, aby ten "zrobił z Chicago Fire drugi Inter Miami". 37-letni Polak miałby być w tym projekcie kimś pokroju Lionela Messiego, wokół którego budowany jest klub z Florydy.

Jak to ma działać w praktyce? Całkiem prosto. Lewandowski może sugerować władzom klubu ściągnięcie nowych piłkarzy, w tym swoich kolegów z poprzednich klubów. Zielone światło obowiązuje do momentu, do którego Berhalter uzna, że ci zawodnicy nie są w stanie już podnieść poziomu drużyny. Pierwszym transferem Lewandowskiego może być Leon Goretzka, z którym Fire rozmawiają od kilku tygodni. Rozmawia z nim także sam kapitan reprezentacji Polski, lecz póki co niemiecki pomocnik czeka na inne oferty.

"Lewy" zatem jest traktowany w Stanach Zjednoczonych po królewsku. Przynajmniej w klubie, bo w USA piłka nożna nie należy do najpopularniejszych dyscyplin. Tym samym Polak ma trochę spokoju na ulicach, co pewnie jest miłą odmianą od życia w Barcelonie czy Monachium, gdzie rozpoznawał go każdy i każdy chciał zrobić sobie z nim zdjęcie. Tutaj jest za koszykarzami, hokeistami czy zawodnikami futbolu amerykańskiego.

Pierwszy mecz Lewandowskiego w Chicago Fire odbędzie się w nocy z 22 na 23 lipca o godz. 1:30 czasu polskiego. Rywalem "Lewego" i spółki będzie naszpikowany gwiazdami Inter Miami. Nie wiadomo jednak, czy wystąpi w nim Lionel Messi, bowiem ten w niedzielę 19 lipca rozegra finał mistrzostw świata. Wiadomo natomiast, że relacja tekstowa na żywo będzie dostępna w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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