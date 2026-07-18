Trener przekazał fatalne wieści ws. Modera. Przez rok zagrał w 12 meczach

Jakub Moder z powodu przeróżnych kontuzji pauzował w swojej karierze aż 849 dni. Złożyło się na to zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie, przepuklina kręgosłupa czy konieczność przeprowadzenia zabiegu czyszczenia kolana. W związku z tym 27-latek od 2022 roku więcej przebywa w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych, niż na boisku.

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Moder po raz kolejny nie może grać. Kariera zmarnowana przez kontuzje

Kariera 36-krotnego reprezentanta Polski to doskonały przykład tego, jak kruche zdrowie może pokrzyżować plany na zaistnienie w wielkim futbolu. A papiery na to Moder zdecydowanie miał, bowiem niedługo po transferze z Lecha Poznań do Brighton za rekordowe 11 mln euro stał się ważną postacią w zespole Grahama Pottera. Nieco ponad rok po debiucie w pierwszym zespole jednak doszło do prawdziwego dramatu.

W kwietniu 2022 roku Moder upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Spełnił się najgorszy możliwy scenariusz - zerwał więzadło krzyżowe, przez co wypadł z gry na półtora roku. W tym czasie opuścił wiele spotkań klubowych, a także mundial w Katarze, na który wydawał się być pewniakiem do wyjazdu z kadrą Czesława Michniewicza.

Długa, przeciągająca się do granic możliwości rehabilitacja sprawiła, że w ekipie "Mew" zabrakło dla niego miejsca w wyjściowej jedenastce. W poszukiwaniu minut zatem Moder w styczniu 2025 roku odszedł za 1,5 mln euro do Feyenoordu Rotterdam. Szybko okazało się, że to strzał w przysłowiową dziesiątkę.

Pomocnik regularnie grał i notował udane występy w jednym z największych klubów w Holandii. Znowu jednak do czasu... A konkretnie do sierpnia 2025 roku. Wówczas odezwała się przepuklina kręgosłupa, która wyeliminowała Modera z gry na kolejne 181 dni. Wrócił pod koniec stycznia 2026 roku, ale zaledwie trzy miesiące później znów musiał opuścić holenderskie boiska. W tym czasie rozegrał 12 spotkań.

Wiosną Moder poddał się zabiegowi czyszczenia kolana. Od tamtego czasu minęły trzy miesiące, a reprezentant Polski wciąż nie jest w pełni sprawny. Dotychczas nie zagrał w ani jednym sparingu Feyenoordu, a na domiar złego opuści również zgrupowanie w Belgii, o czym poinformował nowy trener klubu, Giovanni van Bronckhorst. Oprócz 27-latka w Rotterdamie zostaną Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen i Bart Nieuwkoop.

To fatalna informacja. Moder straci kolejny obóz przygotowawczy i najpewniej będzie musiał walczyć o to, by znaleźć się w kręgu zawodników, którzy zyskali zaufanie nowego szkoleniowca. Kontrakt polskiego piłkarza z klubem z Rotterdamu wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

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