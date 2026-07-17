Lewandowski spotkał się z Muellerem. "Co za mecz!"

Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Po konferencji prasowej przyszedł czas na to, by zadebiutował w barwach nowego klubu. A raczej miał przyjść na to czas, bowiem spotkanie z Vancouver Whitecaps zostanie rozegrane dopiero... 6 października.

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Lewandowski poczeka na debiut. Pożary w Kanadzie pokrzyżowały plany

Decyzję o przełożeniu meczu, który miał się odbyć w piątek 17 lipca o godz. 2:30 czasu polskiego, podjęto w związku z pożarami mającymi miejsce w Kanadzie. Wraz z wiatrem do USA przywędrował dym, który niezwykle utrudniał oddychanie. Ludzie wychodzili na ulice w maseczkach, a poziom zanieczyszczenia powietrza przekraczał wszelkie dopuszczalne normy.

"Mecz przełożony. Klub Chicago Fire FC ogłasza, że dzisiejszy mecz przeciwko Vancouver Whitecaps FC na stadionie Soldier Field został przełożony na wtorek, 6 października. Decyzja ta wynika ze złej jakości powietrza w rejonie Chicago, spowodowanej dymem z pożarów lasów. Pomeczowy koncert z udziałem duetu Two Friends zostaje przełożony, a więcej szczegółów na ten temat zostanie podanych w późniejszym terminie" - przeczytaliśmy w komunikacie Chicago Fire.

Sympatyczne spotkanie Lewandowskiego z Muellerem. "Co za mecz"

Tym samym Lewandowski musi poczekać na swój debiut w barwach nowego klubu. Poczekać musi także na boiskowe spotkanie z Thomasem Muellerem, który obecnie występuje w Vancouver Whitecaps. Były reprezentant Niemiec w drodze ze swoim zespołem do Chicago zaczepił zresztą "Lewego", mówiąc, że cieszy się na spotkanie po latach.

- W drodze do Chicago! Wreszcie rusza MLS. Mój stary przyjacielu, Robercie "Tomorrow-No-Goal-ski", nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć i spotkać. Witaj w naszej lidze, do zobaczenia jutro - powiedział, sugerując, że kapitan reprezentacji Polski nie trafi do siatki. I można powiedzieć, że się nie pomylił.

Obaj panowie jednak nie próżnowali i skoro już znaleźli się razem w jednym mieście, postanowili się spotkać. Lewandowski opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Muellerem wykonane na jednej z ulic Chicago. Choć na boisko wyjść nie mogli, to byli w wyraźnie dobrych nastrojach.

- Co za mecz! Dobrze było cię zobaczyć - napisał polski napastnik z wyraźną ironią podkreśloną roześmianą do łez emotikoną. Domyślać się można, że dobrze spędził czas w towarzystwie Muellera, którego darzy niezwykłą sympatią już od czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium.

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przypadnie zatem na czwartek 23 lipca. Wówczas "Lewy" i spółka zmierzą się na wyjeździe z naszpikowanym gwiazdami Interem Miami, którego piłkarzem jest Lionel Messi. Początek tego meczu zaplanowano na godz. 1:30 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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